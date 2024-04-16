Эксперт по трудовому праву объяснила, кому повысят пенсию в мае

В мае повысятся пенсии работников угольной промышленности, инвалидов и 80-летних

Прибавка положена пенсионерам, которым в мае 2024 года исполнится 80 лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пенсии работников угольной промышленности, сотрудников воздушных судов гражданской авиации, а также получивших первую группу инвалидности или 80-летних юбиляров повысятся в мае. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.

«Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая. С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности. На повышение пенсий могут рассчитывать граждане, которым в мае будет установлена первая группа инвалидности (им увеличат фиксированную выплату вдвое)», — сказала Рыжих РИА Новости.

Увеличение выплаты будет положено пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, в мае 2024 года. Также прибавка в размере 10 тысяч рублей положена ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Юрист Илья Русяев рассказал, что россиянину могут отказать в назначении страховой пенсии при нехватке страхового стажа, передает «Национальная служба новостей». Он подчеркнул, что если у гражданина менее 15 лет стажа, то в страховой пенсии ему будет отказано.