На 329 километре Пермского тракта возле Первоуральска идет ремонт крыши надземного пешеходного перехода, из-за чего движение в сторону Перми перестроено по одной полосе. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Проводятся дорожные работы по ремонту крыши модульного надземного пешеходного перехода дорожными службами. Работы производятся на проезжей части, движение транспорта ограничено в сторону Перми осуществляется по одной полосе», — следует из сообщения.
Автоинспекторы призвали автомобилистов сохранять бдительность и выбирать безопасную скорость. «Планируйте поездки с учетом введенных ограничений», — отметили в ведомстве.
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