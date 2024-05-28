На трассе между Екатеринбургом и Пермью ограничили движение. Фото

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Дорожники ремонтируют надземный переход
Дорожники ремонтируют надземный переход Фото:

На 329 километре Пермского тракта возле Первоуральска идет ремонт крыши надземного пешеходного перехода, из-за чего движение в сторону Перми перестроено по одной полосе. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Проводятся дорожные работы по ремонту крыши модульного надземного пешеходного перехода дорожными службами. Работы производятся на проезжей части, движение транспорта ограничено в сторону Перми осуществляется по одной полосе», — следует из сообщения.

Автоинспекторы призвали автомобилистов сохранять бдительность и выбирать безопасную скорость. «Планируйте поездки с учетом введенных ограничений», — отметили в ведомстве.

Работы идут на 329 километре Пермского тракта
Работы идут на 329 километре Пермского тракта
Фото:

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На 329 километре Пермского тракта возле Первоуральска идет ремонт крыши надземного пешеходного перехода, из-за чего движение в сторону Перми перестроено по одной полосе. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Проводятся дорожные работы по ремонту крыши модульного надземного пешеходного перехода дорожными службами. Работы производятся на проезжей части, движение транспорта ограничено в сторону Перми осуществляется по одной полосе», — следует из сообщения. Автоинспекторы призвали автомобилистов сохранять бдительность и выбирать безопасную скорость. «Планируйте поездки с учетом введенных ограничений», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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