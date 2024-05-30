Семья Заворотнюк назвала точное место и время прощания с актрисой

31 мая 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Умерла актриса Анастасия Заворотнюк Российскую актрису Анастасию Заворотнюк похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище, посетить место захоронения можно будет с 16.00 до 17.00 (время московское), сообщили родственники. «Прощание с Анастасией состоится 1 июня с 11.00 до 14.00 в Покровском монастыре. Посетить место захоронения на Троекуровском кладбище можно будет с 16.00 до 17.00», — говорится в сообщении, размещенном в Instagram-аккаунте* Заворотнюк (Instagram запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Ранее источник, знакомый с ситуацией, также сообщил, что Заворотнюк похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Telegram-канал Shot сообщал, что Заворотнюк, возможно, похоронят на Анкудиновском кладбище, где захоронен ее отец — режиссер Юрий Заворотнюк, а также брат актрисы Святослав и его супруга Надежда. *Instagram запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище, посетить место захоронения можно будет с 16.00 до 17.00 (время московское), сообщили родственники. «Прощание с Анастасией состоится 1 июня с 11.00 до 14.00 в Покровском монастыре. Посетить место захоронения на Троекуровском кладбище можно будет с 16.00 до 17.00», — говорится в сообщении, размещенном в Instagram-аккаунте* Заворотнюк (Instagram запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Ранее источник, знакомый с ситуацией, также сообщил, что Заворотнюк похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Telegram-канал Shot сообщал, что Заворотнюк, возможно, похоронят на Анкудиновском кладбище, где захоронен ее отец — режиссер Юрий Заворотнюк, а также брат актрисы Святослав и его супруга Надежда. *Instagram запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.