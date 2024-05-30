30 мая 2024

Семья Заворотнюк назвала точное место и время прощания с актрисой

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Анастасия Заворотнюк. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище Фото:
новость из сюжета
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище, посетить место захоронения можно будет с 16.00 до 17.00 (время московское), сообщили родственники.

«Прощание с Анастасией состоится 1 июня с 11.00 до 14.00 в Покровском монастыре. Посетить место захоронения на Троекуровском кладбище можно будет с 16.00 до 17.00», — говорится в сообщении, размещенном в Instagram-аккаунте* Заворотнюк (Instagram запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее источник, знакомый с ситуацией, также сообщил, что Заворотнюк похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Telegram-канал Shot сообщал, что Заворотнюк, возможно, похоронят на Анкудиновском кладбище, где захоронен ее отец — режиссер Юрий Заворотнюк, а также брат актрисы Святослав и его супруга Надежда.

*Instagram запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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Российскую актрису Анастасию Заворотнюк похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище, посетить место захоронения можно будет с 16.00 до 17.00 (время московское), сообщили родственники. «Прощание с Анастасией состоится 1 июня с 11.00 до 14.00 в Покровском монастыре. Посетить место захоронения на Троекуровском кладбище можно будет с 16.00 до 17.00», — говорится в сообщении, размещенном в Instagram-аккаунте* Заворотнюк (Instagram запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Ранее источник, знакомый с ситуацией, также сообщил, что Заворотнюк похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Telegram-канал Shot сообщал, что Заворотнюк, возможно, похоронят на Анкудиновском кладбище, где захоронен ее отец — режиссер Юрий Заворотнюк, а также брат актрисы Святослав и его супруга Надежда. *Instagram запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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