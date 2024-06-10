Журналист Глагола: более 30 украинцев сбежали через границу Венгрии на грузовике

10 июня 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Более 30 украинских граждан пересекли границу с Венгрией на грузовике, заявил Глагола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свыше 30 украинцев нелегально пересекли границу с Венгрией на грузовике ГАЗ-66 с военными номерами. Автомобиль был обнаружен в районе села Барабаш. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола. «Из информированных источников мне поступила информация об инциденте на украинско-венгерской границе. <…> Наши пограничники обнаружили след от транспортного средства на контрольно-следовой полосе, указывавший на пересечение государственной границы. <…> Видеокамеры зафиксировали, что грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами двигался <…> через поле в направлении границы», — написал Глагола в своем telegram-канале. При проведении проверки оказалось, что транспорт не состоит на учете воинских частей. Машина была обнаружена в Венгрии, пассажиров в ней не было. Позже полиция страны сообщила о задержании 32 человек около села Барабаш. Сам инцидент произошел в районе пропускного пункта «Косино — Барабаш» в Закарпатской области. В государственной пограничной службе ситуацию никак не комментировали, отметил Глагола. Ранее украинский спикер госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что примерно 10 мужчин каждый день пытаются незаконно покинуть территорию Украины по поддельным документам. Это происходит из-за новой волны мобилизации в стране. Также Демченко отметил, что уклонисты пытаются подкупать пограничников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свыше 30 украинцев нелегально пересекли границу с Венгрией на грузовике ГАЗ-66 с военными номерами. Автомобиль был обнаружен в районе села Барабаш. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола. «Из информированных источников мне поступила информация об инциденте на украинско-венгерской границе. <…> Наши пограничники обнаружили след от транспортного средства на контрольно-следовой полосе, указывавший на пересечение государственной границы. <…> Видеокамеры зафиксировали, что грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами двигался <…> через поле в направлении границы», — написал Глагола в своем telegram-канале. При проведении проверки оказалось, что транспорт не состоит на учете воинских частей. Машина была обнаружена в Венгрии, пассажиров в ней не было. Позже полиция страны сообщила о задержании 32 человек около села Барабаш. Сам инцидент произошел в районе пропускного пункта «Косино — Барабаш» в Закарпатской области. В государственной пограничной службе ситуацию никак не комментировали, отметил Глагола. Ранее украинский спикер госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что примерно 10 мужчин каждый день пытаются незаконно покинуть территорию Украины по поддельным документам. Это происходит из-за новой волны мобилизации в стране. Также Демченко отметил, что уклонисты пытаются подкупать пограничников.