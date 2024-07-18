В Словакии напали на депутата, не поддержавшего резолюцию против России

19 июля 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

В Парламенте Словакии за вынесение резолюции высказался только 41 депутат из 78 необходимых Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Депутат Национального совета Словакии от Словацкой национальной партии (SNS) Павел Люптак, который не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, подвергся нападению. Об этом сообщил его коллега по партии, депутат Иван Шевчик. «Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», — написал Шевчик на своей странице в социальной сети Facebook* принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). По его словам, из-за произошедшего пришлось отменить запланированную на вечер встречу Люптака с гражданами. Шевчик также обещал предоставить дополнительную информацию о случившемся позже. Ранее парламент Словакии отказался от резолюции, осуждающей РФ за якобы удар по больнице в Киеве. Как поясняет портал Aktuality, за вынесение резолюции в повестку заседания высказался только 41 депутат из 78 необходимых. По данным Минобороны РФ, здание детской больницы было повреждено ракетой украинской ПВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Национального совета Словакии от Словацкой национальной партии (SNS) Павел Люптак, который не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, подвергся нападению. Об этом сообщил его коллега по партии, депутат Иван Шевчик. «Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», — написал Шевчик на своей странице в социальной сети Facebook* принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). По его словам, из-за произошедшего пришлось отменить запланированную на вечер встречу Люптака с гражданами. Шевчик также обещал предоставить дополнительную информацию о случившемся позже. Ранее парламент Словакии отказался от резолюции, осуждающей РФ за якобы удар по больнице в Киеве. Как поясняет портал Aktuality, за вынесение резолюции в повестку заседания высказался только 41 депутат из 78 необходимых. По данным Минобороны РФ, здание детской больницы было повреждено ракетой украинской ПВО.