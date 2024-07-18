В Словакии напали на депутата, не поддержавшего резолюцию против России

Депутат Национального совета Словакии от Словацкой национальной партии (SNS) Павел Люптак, который не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, подвергся нападению. Об этом сообщил его коллега по партии, депутат Иван Шевчик.
«Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», — написал Шевчик на своей странице в социальной сети Facebook* принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). По его словам, из-за произошедшего пришлось отменить запланированную на вечер встречу Люптака с гражданами. Шевчик также обещал предоставить дополнительную информацию о случившемся позже.
Ранее парламент Словакии отказался от резолюции, осуждающей РФ за якобы удар по больнице в Киеве. Как поясняет портал Aktuality, за вынесение резолюции в повестку заседания высказался только 41 депутат из 78 необходимых. По данным Минобороны РФ, здание детской больницы было повреждено ракетой украинской ПВО.
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