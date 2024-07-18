18 июля 2024

В Словакии напали на депутата, не поддержавшего резолюцию против России

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Конференция, посвященная новому сезону театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Пермь, конференция, депутат, чиновники, совещание, чиновник, микрофон, бизнесмен, заседание, собрание, мужчина, форум, руки, бизнесмены
В Парламенте Словакии за вынесение резолюции высказался только 41 депутат из 78 необходимых Фото:

Депутат Национального совета Словакии от Словацкой национальной партии (SNS) Павел Люптак, который не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, подвергся нападению. Об этом сообщил его коллега по партии, депутат Иван Шевчик.

«Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», — написал Шевчик на своей странице в социальной сети Facebook* принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). По его словам, из-за произошедшего пришлось отменить запланированную на вечер встречу Люптака с гражданами. Шевчик также обещал предоставить дополнительную информацию о случившемся позже.

Ранее парламент Словакии отказался от резолюции, осуждающей РФ за якобы удар по больнице в Киеве. Как поясняет портал Aktuality, за вынесение резолюции в повестку заседания высказался только 41 депутат из 78 необходимых. По данным Минобороны РФ, здание детской больницы было повреждено ракетой украинской ПВО.

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Депутат Национального совета Словакии от Словацкой национальной партии (SNS) Павел Люптак, который не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, подвергся нападению. Об этом сообщил его коллега по партии, депутат Иван Шевчик. «Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», — написал Шевчик на своей странице в социальной сети Facebook* принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). По его словам, из-за произошедшего пришлось отменить запланированную на вечер встречу Люптака с гражданами. Шевчик также обещал предоставить дополнительную информацию о случившемся позже. Ранее парламент Словакии отказался от резолюции, осуждающей РФ за якобы удар по больнице в Киеве. Как поясняет портал Aktuality, за вынесение резолюции в повестку заседания высказался только 41 депутат из 78 необходимых. По данным Минобороны РФ, здание детской больницы было повреждено ракетой украинской ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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