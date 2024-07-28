В интернете появилось видео, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику, который не стал целовать ему руку. Инцидент произошел на выступлении президента Турции в Ризе.
На кадрах видно, как мальчик подошел к главе Турции и хотел поздороваться с ним, в ответ на что получил пощечину. Трансляция ввелась на телеканале dokuz8TV в соцсети X.
Это не первый подобный инцидент с участием Эрдогана. Отмечается, что в сентябре 2021 года турецкий лидер «ударил» мальчика по голове. Тогда ребенок случайно раньше времени перерезал ленточку открытия автомобильного туннеля и президент решил его так наказать.
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