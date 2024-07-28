Эрдоган дал пощечину мальчику, который не поцеловал ему руку. Видео

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Турецкий президент дал пощечину мальчику во время выступления в Ризе Фото:

В интернете появилось видео, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику, который не стал целовать ему руку. Инцидент произошел на выступлении президента Турции в Ризе.

На кадрах видно, как мальчик подошел к главе Турции и хотел поздороваться с ним, в ответ на что получил пощечину. Трансляция ввелась на телеканале dokuz8TV в соцсети X.

Это не первый подобный инцидент с участием Эрдогана. Отмечается, что в сентябре 2021 года турецкий лидер «ударил» мальчика по голове. Тогда ребенок случайно раньше времени перерезал ленточку открытия автомобильного туннеля и президент решил его так наказать.

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В интернете появилось видео, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику, который не стал целовать ему руку. Инцидент произошел на выступлении президента Турции в Ризе. На кадрах видно, как мальчик подошел к главе Турции и хотел поздороваться с ним, в ответ на что получил пощечину. Трансляция ввелась на телеканале dokuz8TV в соцсети X. Это не первый подобный инцидент с участием Эрдогана. Отмечается, что в сентябре 2021 года турецкий лидер «ударил» мальчика по голове. Тогда ребенок случайно раньше времени перерезал ленточку открытия автомобильного туннеля и президент решил его так наказать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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