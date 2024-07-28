Эрдоган дал пощечину мальчику, который не поцеловал ему руку. Видео

28 июля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Турецкий президент дал пощечину мальчику во время выступления в Ризе Фото: Официальный сайт Президента России В интернете появилось видео, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику, который не стал целовать ему руку. Инцидент произошел на выступлении президента Турции в Ризе. На кадрах видно, как мальчик подошел к главе Турции и хотел поздороваться с ним, в ответ на что получил пощечину. Трансляция ввелась на телеканале dokuz8TV в соцсети X. Это не первый подобный инцидент с участием Эрдогана. Отмечается, что в сентябре 2021 года турецкий лидер «ударил» мальчика по голове. Тогда ребенок случайно раньше времени перерезал ленточку открытия автомобильного туннеля и президент решил его так наказать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В интернете появилось видео, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику, который не стал целовать ему руку. Инцидент произошел на выступлении президента Турции в Ризе. На кадрах видно, как мальчик подошел к главе Турции и хотел поздороваться с ним, в ответ на что получил пощечину. Трансляция ввелась на телеканале dokuz8TV в соцсети X. Это не первый подобный инцидент с участием Эрдогана. Отмечается, что в сентябре 2021 года турецкий лидер «ударил» мальчика по голове. Тогда ребенок случайно раньше времени перерезал ленточку открытия автомобильного туннеля и президент решил его так наказать.