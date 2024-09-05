Белгородская область собирает добровольцев для защиты региона: карта СВО 5 сентября

Алаудинов: Россия уже одержала победу в СВО
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МО РФ и власти Белгородской области собирают добровольческий отряд "Барс-Легион" для охраны региона и отражения атак БПЛА и диверсионных групп ВСУ
МО РФ и власти Белгородской области собирают добровольческий отряд "Барс-Легион" для охраны региона и отражения атак БПЛА и диверсионных групп ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ объявило о создании добровольческого отряда «Барс-Легион» для охраны Белгородской области. Группировка «Центр» освободила Заветное в ДНР. Командир спецназа «Ахмата» Апти Алаудинов заявил о том, что Россия уже победила на СВО. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.

Легенда карты
Легенда карты
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Алаудинов заявил, что Россия победила в СВО

Россия уже победила в СВО, заявил Алаудинов. По словам командира «Ахмата», сейчас основной задачей россиян является объединение в одну большую семью, готовую к новым вызовам.

В Белгородской области создают отряд для противодействия ВСУ

Добровольческий отряд «Барс-Белгород»» начали формировать в Белгородской области. Этим занимается руководство региона вместе с Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что это связано с ростом напряженности в регионе из-за обстрелов ВСУ и угрозы населению со стороны украинской армии.

Отряд будет охранять и оборонять объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры и уничтожать беспилотники и диверсионно-разведывательные группы Украины. Также «Барс-Белгород» будет эвакуировать местных жителей и обеспечивать режим КТО. Все перечисленные задачи отряд будет выполнять только на территории Белгородской области.

Курское направление

Затишье на курском направлении в последние несколько дней объясняется подтягиванием ВСУ дополнительных сил вместо «уже перемолотых» батальонов. Об этом заявил Алаудинов.

Группировка ВС РФ «Север» ведет ожесточенные бои с остатками отрядов ВСУ, брошенных в направлении Курской АЭС. В настоящее время основные столкновения идут в районе населенного пункта Малая Локня.

«Север» не допустил прорыва ВСУ ко Льгову и КАЭС. Бойцы группировки отразили семь атак на данном участке фронта общей численностью более 100 боевиков.

В хорде нападения на Курскую область ВСУ понесли и еще понесут большие потери. Это чревато полной утратой боеспособности украинской армии, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что именно потери боеспособности Киева и добивается Россия.

Глава государства также заявил о неудаче операции Украины в Курской области. По его словам, попытки противника дестабилизировать обстановку не увенчались успехом.

Донецкое направление

Группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Заветное в ДНР. Об этом сообщили представители группировки. Также на данном направлении полностью зачищена территория населенного пункта Пречистовка, сообщили в telegram-канале «WarGonzo».

Запорожское направление

ВС РФ зачистили территорию между Работино и Вербовым. Об этом заявили в telegram-канале. 

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Минобороны РФ объявило о создании добровольческого отряда «Барс-Легион» для охраны Белгородской области. Группировка «Центр» освободила Заветное в ДНР. Командир спецназа «Ахмата» Апти Алаудинов заявил о том, что Россия уже победила на СВО. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Алаудинов заявил, что Россия победила в СВО Россия уже победила в СВО, заявил Алаудинов. По словам командира «Ахмата», сейчас основной задачей россиян является объединение в одну большую семью, готовую к новым вызовам. В Белгородской области создают отряд для противодействия ВСУ Добровольческий отряд «Барс-Белгород»» начали формировать в Белгородской области. Этим занимается руководство региона вместе с Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что это связано с ростом напряженности в регионе из-за обстрелов ВСУ и угрозы населению со стороны украинской армии. Отряд будет охранять и оборонять объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры и уничтожать беспилотники и диверсионно-разведывательные группы Украины. Также «Барс-Белгород» будет эвакуировать местных жителей и обеспечивать режим КТО. Все перечисленные задачи отряд будет выполнять только на территории Белгородской области. Курское направление Затишье на курском направлении в последние несколько дней объясняется подтягиванием ВСУ дополнительных сил вместо «уже перемолотых» батальонов. Об этом заявил Алаудинов. Группировка ВС РФ «Север» ведет ожесточенные бои с остатками отрядов ВСУ, брошенных в направлении Курской АЭС. В настоящее время основные столкновения идут в районе населенного пункта Малая Локня. «Север» не допустил прорыва ВСУ ко Льгову и КАЭС. Бойцы группировки отразили семь атак на данном участке фронта общей численностью более 100 боевиков. В хорде нападения на Курскую область ВСУ понесли и еще понесут большие потери. Это чревато полной утратой боеспособности украинской армии, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что именно потери боеспособности Киева и добивается Россия. Глава государства также заявил о неудаче операции Украины в Курской области. По его словам, попытки противника дестабилизировать обстановку не увенчались успехом. Донецкое направление Группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Заветное в ДНР. Об этом сообщили представители группировки. Также на данном направлении полностью зачищена территория населенного пункта Пречистовка, сообщили в telegram-канале «WarGonzo». Запорожское направление ВС РФ зачистили территорию между Работино и Вербовым. Об этом заявили в telegram-канале. 
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