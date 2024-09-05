Белгородская область собирает добровольцев для защиты региона: карта СВО 5 сентября

Минобороны РФ объявило о создании добровольческого отряда «Барс-Легион» для охраны Белгородской области. Группировка «Центр» освободила Заветное в ДНР. Командир спецназа «Ахмата» Апти Алаудинов заявил о том, что Россия уже победила на СВО. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Алаудинов заявил, что Россия победила в СВО
Россия уже победила в СВО, заявил Алаудинов. По словам командира «Ахмата», сейчас основной задачей россиян является объединение в одну большую семью, готовую к новым вызовам.
В Белгородской области создают отряд для противодействия ВСУ
Добровольческий отряд «Барс-Белгород»» начали формировать в Белгородской области. Этим занимается руководство региона вместе с Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что это связано с ростом напряженности в регионе из-за обстрелов ВСУ и угрозы населению со стороны украинской армии.
Отряд будет охранять и оборонять объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры и уничтожать беспилотники и диверсионно-разведывательные группы Украины. Также «Барс-Белгород» будет эвакуировать местных жителей и обеспечивать режим КТО. Все перечисленные задачи отряд будет выполнять только на территории Белгородской области.
Курское направление
Затишье на курском направлении в последние несколько дней объясняется подтягиванием ВСУ дополнительных сил вместо «уже перемолотых» батальонов. Об этом заявил Алаудинов.
Группировка ВС РФ «Север» ведет ожесточенные бои с остатками отрядов ВСУ, брошенных в направлении Курской АЭС. В настоящее время основные столкновения идут в районе населенного пункта Малая Локня.
«Север» не допустил прорыва ВСУ ко Льгову и КАЭС. Бойцы группировки отразили семь атак на данном участке фронта общей численностью более 100 боевиков.
В хорде нападения на Курскую область ВСУ понесли и еще понесут большие потери. Это чревато полной утратой боеспособности украинской армии, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что именно потери боеспособности Киева и добивается Россия.
Глава государства также заявил о неудаче операции Украины в Курской области. По его словам, попытки противника дестабилизировать обстановку не увенчались успехом.
Донецкое направление
Группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Заветное в ДНР. Об этом сообщили представители группировки. Также на данном направлении полностью зачищена территория населенного пункта Пречистовка, сообщили в telegram-канале «WarGonzo».
Запорожское направление
ВС РФ зачистили территорию между Работино и Вербовым. Об этом заявили в telegram-канале.
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