Песков: Meta* уничтожает возможность нормализации отношений с Россией

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что действия компании Meta являются недопутимыми Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), закрывшей доступ к своим ресурсам для российских СМИ, осложняют перспективы нормализации отношений. Он назвал их действия «откровенной дискредитацией».

«Это весьма негативно… Подобные избирательные действия в отношении российских СМИ являются недопустимыми», — заявил Песков во время разговора с журналистами о блокировке аккаунтов RT. Он подчеркнул, что такие шаги со стороны Meta ведут к дискредитации компании и уничтожают возможность нормализации отношений.

По словам Пескова, кремль оценивает закрытие доступа к ресурсам Meta как «откровенную дискредитацию». Таким образом они ухудшают отношения между Россией и компанией.

Ранее Песков осудил действия США в отношении российских СМИ, включая RT и его руководителя Маргариту Симоньян. Он охарактеризовал предъявляемые обвинения как граничащие с безумием.

* Компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ 

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), закрывшей доступ к своим ресурсам для российских СМИ, осложняют перспективы нормализации отношений. Он назвал их действия «откровенной дискредитацией». «Это весьма негативно… Подобные избирательные действия в отношении российских СМИ являются недопустимыми», — заявил Песков во время разговора с журналистами о блокировке аккаунтов RT. Он подчеркнул, что такие шаги со стороны Meta ведут к дискредитации компании и уничтожают возможность нормализации отношений. По словам Пескова, кремль оценивает закрытие доступа к ресурсам Meta как «откровенную дискредитацию». Таким образом они ухудшают отношения между Россией и компанией. Ранее Песков осудил действия США в отношении российских СМИ, включая RT и его руководителя Маргариту Симоньян. Он охарактеризовал предъявляемые обвинения как граничащие с безумием. * Компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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