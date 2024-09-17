Песков: Meta* уничтожает возможность нормализации отношений с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), закрывшей доступ к своим ресурсам для российских СМИ, осложняют перспективы нормализации отношений. Он назвал их действия «откровенной дискредитацией».
«Это весьма негативно… Подобные избирательные действия в отношении российских СМИ являются недопустимыми», — заявил Песков во время разговора с журналистами о блокировке аккаунтов RT. Он подчеркнул, что такие шаги со стороны Meta ведут к дискредитации компании и уничтожают возможность нормализации отношений.
По словам Пескова, кремль оценивает закрытие доступа к ресурсам Meta как «откровенную дискредитацию». Таким образом они ухудшают отношения между Россией и компанией.
Ранее Песков осудил действия США в отношении российских СМИ, включая RT и его руководителя Маргариту Симоньян. Он охарактеризовал предъявляемые обвинения как граничащие с безумием.
* Компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ
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