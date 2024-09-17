Политика Песков: Meta* уничтожает возможность нормализации отношений с Россией 17 сентября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 + Песков заявил, что действия компании Meta являются недопутимыми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), закрывшей доступ к своим ресурсам для российских СМИ, осложняют перспективы нормализации отношений. Он назвал их действия «откровенной дискредитацией». «Это весьма негативно… Подобные избирательные действия в отношении российских СМИ являются недопустимыми», — заявил Песков во время разговора с журналистами о блокировке аккаунтов RT. Он подчеркнул, что такие шаги со стороны Meta ведут к дискредитации компании и уничтожают возможность нормализации отношений. По словам Пескова, кремль оценивает закрытие доступа к ресурсам Meta как «откровенную дискредитацию». Таким образом они ухудшают отношения между Россией и компанией. Ранее Песков осудил действия США в отношении российских СМИ, включая RT и его руководителя Маргариту Симоньян. Он охарактеризовал предъявляемые обвинения как граничащие с безумием.



* Компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), закрывшей доступ к своим ресурсам для российских СМИ, осложняют перспективы нормализации отношений. Он назвал их действия «откровенной дискредитацией». «Это весьма негативно… Подобные избирательные действия в отношении российских СМИ являются недопустимыми», — заявил Песков во время разговора с журналистами о блокировке аккаунтов RT. Он подчеркнул, что такие шаги со стороны Meta ведут к дискредитации компании и уничтожают возможность нормализации отношений. По словам Пескова, кремль оценивает закрытие доступа к ресурсам Meta как «откровенную дискредитацию». Таким образом они ухудшают отношения между Россией и компанией. Ранее Песков осудил действия США в отношении российских СМИ, включая RT и его руководителя Маргариту Симоньян. Он охарактеризовал предъявляемые обвинения как граничащие с безумием. * Компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям