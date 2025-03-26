Российские регионы смогут списывать кредиты и отправлять их на СВО

Российские регионы смогут списать свои кредиты и отправить высвободившиеся средства на помощь участникам специальной операции. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета о результатах работы правительства в Госдуме.
«Президент одобрил инициативу о расширении перечня регионов, которые могут списать кредиты и направить эти средства на поддержку наших защитников — участников СВО и выполнение нацпроектов. Речь идет о российских субъектах с уровнем бюджетной обеспеченности менее 85% от средних показателей по стране. Соответствующие изменения прорабатываются и будут внесены в нормативные акты в ближайшее время», — сказал Мишустин.
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