В Ленобласти на рабочего упало дерево, он скончался

В Волосовском районе Ленобласти на рабочего из Ростова-на-Дону упало дерево. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«ЧП произошло утром 27 марта в Волосовском районе, в лесном массиве в 3 км от поселка Каложицы. Во время работ по выпилке деревьев вдоль линии электропередачи на рабочего упало спиливаемое им дерево», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Несмотря на быстрое прибытие скорой помощи, медики лишь констатировали смерть мужчины.
Тело рабочего было отправлено в морг. Погибший ранее был осужден за совершение ряда преступлений, включая кражу, разбой, незаконное хранение наркотических средств и участие в деятельности преступной организации.
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