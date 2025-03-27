27 марта 2025
26 марта 2025

В Ленобласти на рабочего упало дерево, он скончался

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Во время работ по выпилке деревьев вдоль линии электропередачи на рабочего упало дерево
Во время работ по выпилке деревьев вдоль линии электропередачи на рабочего упало дерево Фото:

В Волосовском районе Ленобласти на рабочего из Ростова-на-Дону упало дерево. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«ЧП произошло утром 27 марта в Волосовском районе, в лесном массиве в 3 км от поселка Каложицы. Во время работ по выпилке деревьев вдоль линии электропередачи на рабочего упало спиливаемое им дерево», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Несмотря на быстрое прибытие скорой помощи, медики лишь констатировали смерть мужчины.

Тело рабочего было отправлено в морг. Погибший ранее был осужден за совершение ряда преступлений, включая кражу, разбой, незаконное хранение наркотических средств и участие в деятельности преступной организации.

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В Волосовском районе Ленобласти на рабочего из Ростова-на-Дону упало дерево. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «ЧП произошло утром 27 марта в Волосовском районе, в лесном массиве в 3 км от поселка Каложицы. Во время работ по выпилке деревьев вдоль линии электропередачи на рабочего упало спиливаемое им дерево», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Несмотря на быстрое прибытие скорой помощи, медики лишь констатировали смерть мужчины. Тело рабочего было отправлено в морг. Погибший ранее был осужден за совершение ряда преступлений, включая кражу, разбой, незаконное хранение наркотических средств и участие в деятельности преступной организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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