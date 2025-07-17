На «Госуслугах» появится раздел «Россия — страна возможностей»

Правительству России поручено создать на портале «Госуслуг» раздел «Россия — страна возможностей». Такое поручение президент России Владимир Путин дал по итогам заседания наблюдательного совета АНО, состоявшегося в конце мая 2025 года.
«Согласно документу, правительству поручено обеспечить создание на портале госуслуг раздела „Россия — страна возможностей“, в котором будут размещаться материалы проектов и программ, реализуемых некоммерческой организацией. Там же можно будет зарегистрироваться для участия в них», — сказано в telegram-канале Кремля.
В числе остальных поручений — требование обеспечить участие финалистов проектов и программ, реализуемых АНО «Россия — страна возможностей», в мероприятиях, запланированных в рамках нацпроектов. Также планируется подготовить проект, на основе которого в дальнейшем будет проведен конкурс, направленный на выявление перспективных управленцев в сфере сельского хозяйства. Кроме того, поручено создать центры новых возможностей на базах вузов и колледжей в 2025-2026 годах. Совместно с Российской академией народного хозяйства и госслужбы будет разработана система подготовки участников специальной военной операции для участия в проектах и программах АНО. Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.
Исполнение данного поручения возложено на правительство Российской Федерации в сотрудничестве с соответствующей организацией. Отчеты по выполнению должны быть подготовлены и предоставлены до 1 декабря 2025 года и до 1 декабря 2026 года. За реализацию поручения отвечают председатель правительства РФ Михаил Мишустин, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, а также органы исполнительной власти субъектов РФ.
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