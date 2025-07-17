Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя Сергокалинского района Республики Дагестан Магомеда Омарова и его троих сообщников по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий передано в суд. Об этом рассказали в прокуратуре Республики.
«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч.ч. 3 и 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа)», — сказано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Согласно данным обвинения, в период с 2016 по 2022 год руководитель района, действуя в сговоре с главным редактором районной газеты и еще одним участником, организовал фиктивное трудоустройство двух жителей на должности водителей в редакции. В результате этих действий из бюджета было незаконно присвоено свыше 696 тысяч рублей.
Помимо этого, Омаров незаконно распорядился, чтобы председатель сельскохозяйственного производственного кооператива предоставил земельный участок его сыну. В дальнейшем, путем подделки данных о покупке крупного рогатого скота в официальный документ, они присвоили бюджетные средства. Они были выделены в качестве гранта. Его сумма составляла свыше 2,9 миллиона рублей.
Омаров был арестован 5 сентября 2024 года. В октябре того же года была задержана его супруга. Кроме того, отмечается, что сын экс-главы Сергокалинского района участвовал в серии терактов в Дагестане, случившихся в июне 2024-го. Тогда вооруженные боевики напали на православный храм и синагогу. На следующий день Омаров был отстранен от должности.
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