Путин разрешил получать внутренние паспорта РФ в Абхазии и Южной Осетии

Граждане России, проживающие на постоянной основе в Южной Осетии и Абхазии и еще не оформившие российский паспорт, теперь имеют возможность подать заявление на его получение, не покидая территорию указанных республик. Указ об этом подписал российский лидер Владимир Путин.
«Установить, что граждане Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, которые приобрели в установленном законодательством Российской Федерации порядке гражданство Российской Федерации и постоянно проживают соответственно в Республике Абхазия, Республике Южная Осетия, вправе обратиться с заявлением о выдаче, в том числе на территории Республики Абхазия или Республики Южная Осетия, паспорта гражданина Российской Федерации», — следует из текста указа. Он опубликован на официальном сайте правовой информации.
Новые положения не распространяются на граждан, получивших российское гражданство после 26 августа 2008 года. Однако допускается подача заявления на замену паспорта в случае, если документ не был получен до даты вступления в силу данного указа. Отмечается, что он будет действовать до 1 августа 2028 года.
Ранее в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ напоминали, что российские граждане обязаны заменить паспорт при существенных изменениях внешности, а также при достижении определенного возраста или изменении фамилии. Процедуру необходимо пройти в течение 90 дней после наступления соответствующих обстоятельств, обратившись в подразделение по вопросам миграции или через портал госуслуг.
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