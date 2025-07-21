Hill: Россия придерживается своих целей в СВО, несмотря на угрозы Трампа

Российское руководство сохраняет приверженность своим целям в конфликте на Украине, несмотря на новые угрозы санкций со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американское издание The Hill.
«Кремль продолжает настаивать на своих требованиях, даже несмотря на то, что президент Трамп высказывает новые угрозы санкций. Они вступят в силу, если президент Путин не согласится на прекращение огня с Украиной менее чем через 50 дней», — сообщает издание.
Ранее администрация США заявила о готовности введения торговых пошлин и вторичных санкций против России, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня или не подпишет мирное соглашение по Украине. Аналитики предположили, что Трамп предоставил России этот срок, чтобы российская сторона укрепила свои позиции.
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