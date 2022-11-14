Путин определил главный критерий оценки губернаторов

Его достижение сделает регионы богаче

14 ноября 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин считает инвестиции важным фактором стабильности в регионах страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инвестиции становятся главным критерием оценки работы российских губернаторов. Они повышают финансовую стабильность регионов, поэтому президент РФ Владимир Путин сделал акцент на этой теме во время встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко 14 ноября, пояснили URA.RU политологи. Томенко — еще один руководитель, который сдал президентский экзамен перед выборами 2023 года, говорят эксперты. Беседа президента с губернатором Томенко проходила по видеосвязи. Прежде чем передать слово для доклада главе региона, Путин посмотрел лежащую перед ним на столе аналитику и дал свою характеристику ситуации в регионе. «Все стабильно [в регионе], спокойно развивается: и ВРП растет, и промышленное производство, и сельхозпроизводство, — такие основные показатели, они надежные», — заметил Путин. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попытался доказать президенту, что с инвестициями в регионе все в порядке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Особое внимание он обратил на инвестиции. По словам президента, «есть хорошие инвестпроекты». «В то же время фиксируется определенный спад инвестиций в основной капитал. Насколько это соответствует реалиям, как вы на это смотрите, рассматриваете ли это как какую-то системную проблему?» — поинтересовался глава государства. Томенко поспешил заверить, что это не совсем так. И даже в пандемийный 2020 году инвестиции поддерживались на «определенном уровне», и сейчас регион наращивает их, сказал губернатор. На это Путин ответил конкретикой. «Я не придумал эти цифры, у меня написано: сокращение инвестиций в основной капитал, спад на 2,7 процента, правда, за предыдущие годы — 2020-й, 2021-й годы, при том, что в России рост был 7,2 процента. Может быть, это просто уже устаревшие данные, может быть, за первое полугодие текущего года есть уже какие-то положительные тенденции», — попросил Путин. Алтайский край славится своей сельхозпродукцией и здравницами Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Томенко, объем инвестиций растет, в среднем он составляет 110-125 млрд рублей в год. «Когда в целом по стране наблюдался спад, в Алтайском крае продолжался рост. Поэтому у нас не было так называемого восстановительного роста после спада, а просматривался рост в номинальном выражении. В этом году рост продолжится, и мы ожидаем в районе 4-5 процентов», — пояснил губернатор. Общую социально-экономическую ситуацию в Алтайском крае Томенко назвал стабильной: развивается промышленность, соцсфера, сельское хозяйство. Регион привлекает все больше туристов, и власти решили увеличить объемы главной здравницы края — Белокурихи. Путин в целом позитивно оценил результаты работы руководства субъекта, но дал рекомендации по отдельным направлениям, которые требуют особого внимания: например, здравоохранение. «В целом хочу вас поблагодарить. По-моему, работа идет, идет неплохо», — сказал президент и в заключение добавил, что первостепенное внимание нужно уделять вопросам поддержки военных и их семей. В новом политическом сезоне первым президентский экзамен выдержал ивановский губернатор Станислав Воскресенский Фото: Владимир Андреев © URA.RU Виктор Томенко относится к губернаторам так называемой «новой волны». Эта система отбора кандидатов на должности руководителей регионов в России стала внедряться в 2017 году. Она предполагает глубокую подготовку будущих глав регионов, специальную программу профобучения. В 2018 году Томенко был назначен президентом временно исполняющим обязанности, а после — избран населением. Ранее Путин уже встречался с двумя другими представителями команды губернаторов «новой формации» — Станиславом Воскресенским (Ивановская область) и Сергеем Носовым (Магаданская область). Путин и его администрация пристально наблюдают за деятельностью губернаторов и оценивают ее по определенным критериям, отметил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Инвестиции в этом списке — один из ключевых пунктов: это развитие региона, доходы в бюджет, рабочие места и т. д. «Для России инвестиции — один из самых важных моментов. Западные инвестиции, которые представляли серьезную часть российской экономики, ушли. Их место должны занять новые проекты. Если есть развитие, можно делать вывод, что губернатор соответствует своей должности», — считает Иванов. В современных условиях мобилизации экономики инвестиционная деятельность региональных властей становится актуальной как никогда, пояснил URA.RU эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «У регионов есть проблема с выполнением финансовых обязательств, которые власть публично взяла на себя. Поэтому вопросы инвестиций, финансового обеспечения становятся более актуальными. Большинство регионов у нас дотационные. Если в обычное время этот вопрос никого не смущал, сегодня, в период мобилизации ресурсов, вопросы связанные с финансовой устойчивостью регионов, инвестиционного климата, становятся более актуальными», — считает Карягин. Статья по теме Путин отложил осенний губернаторопад Томенко попытался доказать президенту, что снижения инвестиций в Алтайском крае нет, но говорить о каких-то прорывных проектах тоже не приходится, полагает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Это не его вина, а его беда, потому что в регионе не так много точек для роста. Однако если президент [с ним] встречается, вполне вероятен инерционный сценарий, при котором за Томенко будет сохранена губернаторская позиция в Алтайском крае», — резюмировал Минченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инвестиции становятся главным критерием оценки работы российских губернаторов. Они повышают финансовую стабильность регионов, поэтому президент РФ Владимир Путин сделал акцент на этой теме во время встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко 14 ноября, пояснили URA.RU политологи. Томенко — еще один руководитель, который сдал президентский экзамен перед выборами 2023 года, говорят эксперты. Беседа президента с губернатором Томенко проходила по видеосвязи. Прежде чем передать слово для доклада главе региона, Путин посмотрел лежащую перед ним на столе аналитику и дал свою характеристику ситуации в регионе. «Все стабильно [в регионе], спокойно развивается: и ВРП растет, и промышленное производство, и сельхозпроизводство, — такие основные показатели, они надежные», — заметил Путин. Особое внимание он обратил на инвестиции. По словам президента, «есть хорошие инвестпроекты». «В то же время фиксируется определенный спад инвестиций в основной капитал. Насколько это соответствует реалиям, как вы на это смотрите, рассматриваете ли это как какую-то системную проблему?» — поинтересовался глава государства. Томенко поспешил заверить, что это не совсем так. И даже в пандемийный 2020 году инвестиции поддерживались на «определенном уровне», и сейчас регион наращивает их, сказал губернатор. На это Путин ответил конкретикой. «Я не придумал эти цифры, у меня написано: сокращение инвестиций в основной капитал, спад на 2,7 процента, правда, за предыдущие годы — 2020-й, 2021-й годы, при том, что в России рост был 7,2 процента. Может быть, это просто уже устаревшие данные, может быть, за первое полугодие текущего года есть уже какие-то положительные тенденции», — попросил Путин. По словам Томенко, объем инвестиций растет, в среднем он составляет 110-125 млрд рублей в год. «Когда в целом по стране наблюдался спад, в Алтайском крае продолжался рост. Поэтому у нас не было так называемого восстановительного роста после спада, а просматривался рост в номинальном выражении. В этом году рост продолжится, и мы ожидаем в районе 4-5 процентов», — пояснил губернатор. Общую социально-экономическую ситуацию в Алтайском крае Томенко назвал стабильной: развивается промышленность, соцсфера, сельское хозяйство. Регион привлекает все больше туристов, и власти решили увеличить объемы главной здравницы края — Белокурихи. Путин в целом позитивно оценил результаты работы руководства субъекта, но дал рекомендации по отдельным направлениям, которые требуют особого внимания: например, здравоохранение. «В целом хочу вас поблагодарить. По-моему, работа идет, идет неплохо», — сказал президент и в заключение добавил, что первостепенное внимание нужно уделять вопросам поддержки военных и их семей. Виктор Томенко относится к губернаторам так называемой «новой волны». Эта система отбора кандидатов на должности руководителей регионов в России стала внедряться в 2017 году. Она предполагает глубокую подготовку будущих глав регионов, специальную программу профобучения. В 2018 году Томенко был назначен президентом временно исполняющим обязанности, а после — избран населением. Ранее Путин уже встречался с двумя другими представителями команды губернаторов «новой формации» — Станиславом Воскресенским (Ивановская область) и Сергеем Носовым (Магаданская область). Путин и его администрация пристально наблюдают за деятельностью губернаторов и оценивают ее по определенным критериям, отметил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Инвестиции в этом списке — один из ключевых пунктов: это развитие региона, доходы в бюджет, рабочие места и т. д. «Для России инвестиции — один из самых важных моментов. В современных условиях мобилизации экономики инвестиционная деятельность региональных властей становится актуальной как никогда, пояснил URA.RU эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «У регионов есть проблема с выполнением финансовых обязательств, которые власть публично взяла на себя. Поэтому вопросы инвестиций, финансового обеспечения становятся более актуальными. Томенко попытался доказать президенту, что снижения инвестиций в Алтайском крае нет, но говорить о каких-то прорывных проектах тоже не приходится, полагает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Это не его вина, а его беда, потому что в регионе не так много точек для роста. Однако если президент [с ним] встречается, вполне вероятен инерционный сценарий, при котором за Томенко будет сохранена губернаторская позиция в Алтайском крае», — резюмировал Минченко.