Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с банком «Югра». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Власти России не собираются как-то участвовать в ситуации с введением временной администрации в банке «Югра» и намерены предоставить возможность суду сделать свою работу в рамках разрешения конфликта, передает Nation News.
«Существует деятельность независимого мегарегулятора. Кроме того, есть руководство банка, отстаивающее в суде свои права, и здесь нет поля для вмешательства Кремля», — прокомментировал ситуацию Песков.
Ранее Центробанк ввел в обанкротившемся банке «Югра» временную администрацию и мораторий на выплаты. Это стало поводом для обращения вкладчиков в Агентство страхования вкладов (АСВ). Агентство должно выплатить клиентам югорского банка около 169,2 млрд рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Напомним, 28 июля югорский банк лишили лицензии. Подобное решение ЦБ объяснил тем, что «Югра» не исполняла требования федеральных законов. В этом году Центробанк уже шесть раз информировал Генпрокуратуру о выводе активов банком «Югра» и дважды предоставлял в Росфинмониторинг данные о сомнительных транзитных операциях.
1 августа, во вторник, стало известно, что 15 числа состоится предварительное заседание по иску банка «Югра» к ЦБ РФ. По данным из картотеки дел Арбитражного суда Москвы, банк просит признать недействительным решение ЦБ о введении временной администрации.