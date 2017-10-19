13:16 19 октября 2017 0

Дмитрий Марьянов мог умереть из-за отсутствия квалифицированной помощи Фото: startfilm.ru

Внезапная смерть актера Дмитрия Марьянова могла наступить из-за синдрома отмены алкоголя. Такую версию озвучил главный врач «Клиники Маршака» Дмитрий Вашкин.

«Судя по хронологии событий, которые развивались с момента звонка в скорую неотложную помощь до констатации смерти (между ними прошло не более получаса) в медучреждении Лобни, можно предположить, что тяжесть состояния была обусловлена либо острой сердечно-сосудистой недостаточностью, либо тяжелой степенью абстиненции (синдром отмены алкоголя), которая могла повлечь за собой отек головного мозга», — рассказал «Дни.ру» Вашкин, напомнив, что незадолго до смерти актер проходил лечение от алкогольной зависимости в частной клинике в Подмосковье.

По словам собеседника портала, этот случай показателен, поскольку демонстрирует весьма серьезную проблему — отсутствие государственного контроля частных реабилитационных клиник. На сегодня, отметил врач, любой может снять дом, нанять психологов и заниматься лечением без какой-либо ответственности. При этом в таких центрах невозможно оказывать медпомощь, особенно при острых состояниях —это отравления, инсульты, инфаркты, кровотечения, анафилактический шок.

Пациент реабилитационного центра, где перед смертью находился Дмитрий Марьянов, ранее рассказал, что однажды у актера случился припадок и его «пичкали лекарствами», в то время как среди работников заведения не было медиков.