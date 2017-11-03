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03 ноября 2017
21:00  03 ноября 2017 0

ФСБ срывает «революцию», Уральские геи хотят на ЧМ-2018, безумие из-за iPhone X. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Открытая лицензия 09.06.2015. Геи., геи, гейпарад
В Екатеринбурге проводили гей-парад в 2003 годуФото: Guillaume Paumier/Flickr

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Здравствуйте, сегодня 3 ноября. И вот главные новости за день:

В регионах РФ ФСБ задержала экстремистов «Артподготовки», которая обещала провести революцию 5 ноября. Помимо провокаций, организация планировала нападение на полицейских.

В России ажиотаж, 3 ноября начались продажи iPhone X. Хипстеры стояли за новым гаджетом четверо суток, но кавказцы влезли без очереди вперед всех. Репортаж на «URA.RU».

Освободившийся на днях вор Гули, которому уже присягнули свердловчане, собрался окончательно взять под контроль криминал в России. Бывший заключенный уже формирует свой клан и готовится к войне.

Уральские геи добиваются права провести ЛГБТ-шествие в дни ЧМ-2018. И это еще не все их требования.

«Душил ее, но из-за крови руки скользили». Стали известны жуткие подробности о курганском «Ганнибале Лектере», который откусил женщине нос и уши. Преступник четыре часа зверски издевался над жертвой.

Ради iPhone готовы на все! Чтобы заполучить новинку от Apple, мужчина использовал бабушку-ветерана ВОВ для обхода очереди в одном из фирменных магазинов. Запись опубликовали в Сети.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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