21:00 21 ноября 2017 0

О выбросе заговорили с 12 октября, но официально информацию подтвердили спустя месяц с небольшим Инфографика: «URA.RU»

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Сегодня 21 ноября. И вот главное за день:

На Урале в конце сентября-начале октября произошло «экстремальное» радиационное загрязнение рутением, но лишь вчера вечером Росгидромет официально это признал. Ученые в голос кричат: «возможно, это второй Чернобыль». Рассказываем, чем опасен уральский рутений.

История со школьником из Нового Уренгоя, пожалевшего немецких солдат, продолжает греметь на всю страну. Мы решили пообщаться с одним из инициаторов шумихи — блогером Сергеем Колясниковым — и спросить, зачем ему был нужен этот скандал.

Это случилось. Владимир Жириновский поборется за кресло президента России в 2018 году.

Тюменцы сожгли всех зараженных чумой свиней. Вывозить из области выживших животных запретят на полгода.

Самый авторитетный вор в законе, куратор екатеринбургских и челябинских рынков, готовится к разборкам в Турции. Причина одна — борьба за авторитет в криминальном мире.

В тюменском кафе подают лимонад из лайма с ценниками и этикетками на кожуре. Уверены, вы бы не хотели такое пробовать.