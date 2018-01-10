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10 января 2018
Главные новости Москвы
09:40  10 января 2018 12

Автомобилистов будут лишать прав после трех грубых нарушений ПДД

Заседание правительства СО. Екатеринбург, женщина за рулем, гибдд, дпс, пдд, нарушение правил
Депутаты хотят вернуть балльную систему штрафов для водителейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госдума РФ в ходе весенней сессии готовится рассмотреть новый законопроект, касающийся водителей. Россиян ждут новые штрафы и ужесточение правил в целом.

Депутаты рассмотрят четыре новшества для автовладельцев, сообщают «Известия». Во-первых, введение штрафа в пять тысяч рублей за «опасное вождение» — необоснованные частые торможения в течение короткого периода времени, перестроения, препятствование обгону. Во-вторых, возможность штрафа без протокола, только на основе записи, сделанной гражданами посредством мобильного приложения «Народный инспектор». «Упрощенку» предлагается ввести пока лишь для некоторых нарушений, числе которых парковка в запрещенном месте и проезд на красный свет. В-третьих, при отказе от медосвидетельствования подозреваемые в пьяном вождении водители смогут забрать свой автомобиль со штрафстоянки только после внесения залога в 30 тысяч рублей.

Самым существенным изменением должно стать введение балльной системы штрафов. Предполагается, что водителей при этом будут лишать прав за три и более грубых нарушения ПДД в течение года. Но при этом учитываться будут лишь те нарушения, которые зафиксировал инспектор ГИБДД, а не автоматическая камера.

Игорь Чукреев
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