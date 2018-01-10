Автомобилистов будут лишать прав после трех грубых нарушений ПДД

Госдума РФ в ходе весенней сессии готовится рассмотреть новый законопроект, касающийся водителей. Россиян ждут новые штрафы и ужесточение правил в целом.
Депутаты рассмотрят четыре новшества для автовладельцев, сообщают «Известия». Во-первых, введение штрафа в пять тысяч рублей за «опасное вождение» — необоснованные частые торможения в течение короткого периода времени, перестроения, препятствование обгону. Во-вторых, возможность штрафа без протокола, только на основе записи, сделанной гражданами посредством мобильного приложения «Народный инспектор». «Упрощенку» предлагается ввести пока лишь для некоторых нарушений, числе которых парковка в запрещенном месте и проезд на красный свет. В-третьих, при отказе от медосвидетельствования подозреваемые в пьяном вождении водители смогут забрать свой автомобиль со штрафстоянки только после внесения залога в 30 тысяч рублей.
Самым существенным изменением должно стать введение балльной системы штрафов. Предполагается, что водителей при этом будут лишать прав за три и более грубых нарушения ПДД в течение года. Но при этом учитываться будут лишь те нарушения, которые зафиксировал инспектор ГИБДД, а не автоматическая камера.