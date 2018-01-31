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31 января 2018
14:31  31 января 2018 2

Челябинцы поставят «Газпрому» трубы для амбициозного проекта России

Завод
Трубы ЧТПЗ пойдут на «Северный поток-2»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с руководителем «Челябинского трубопрокатного завода» (ЧТПЗ) Андреем Комаровым перспективы сотрудничества. Трубы ЧТПЗ договорились поставлять на крупные объекты газового холдинга, включая «Северный поток — 2».

Встреча Миллера и Комарова состоялась 30 января в Санкт-Петербурге. Главы компаний рассмотрели вопрос цены трубной продукции в рамках проекта «Северный поток — 2». В этом году международные производители листа и материалов завершили поставки для проекта, подчеркнули на ЧТПЗ. Кроме того, речь шла об освоении производства инновационной продукции — труб и соединительных деталей — с применением лазерной сварки.

В 2017 году Группа ЧТПЗ отгрузила более 560 тыс. тонн труб для строительства новых газопроводов «Северный поток — 2» и «Сила Сибири», а также для реконструкции действующих трубопроводов ПАО «Газпром». Группа ЧТПЗ первой среди российских производителей осуществила промышленную поставку уникальной импортозамещающей продукции — разрезных тройников «ЭТЕРНО», необходимых для разработки месторождений. Кроме того, Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы (входят в Группу ЧТПЗ) прошли сертификационный аудит и получили сертификаты соответствия требованиям стандарта СТО «Газпром» 9001-2012 в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, пояснили в Группе.

«Северный поток — 2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Является расширением «Северного потока» и по пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.

Рита Теркина
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