В Ингушетии нашли мертвым Хасана Евкурова, по некоторым данным, он был племянником главы республики Юнус-Бека Евкурова. Информация об этом поступила из источника в правоохранительных органах. По предварительной версии, молодой человек покончил с собой.
Евкурова обнаружили вечером 6 февраля в его собственном доме в станице Троицкой. По словам источника, у него было огнестрельное ранение головы, а рядом с телом молодого человека нашли охотничье ружье, информирует телеканал 360. Помимо самоубийства, рассматривается версия неосторожного обращения с оружием.
Известно, что предполагаемый племянник главы Ингушетии ранее работал в охране своего высокопоставленного родственника, затем — в 58-м полку на окраине Назрани, пишет «Федеральное агентство новостей». Несколько месяцев назад он попал под сокращение и его уволили из Росгвардии. Глава республики Юнус-Бек Евкуров в настоящее время находится в столице Катара — Дохе.