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07 февраля 2018
12:14  07 февраля 2018 2

Племянник главы Ингушетии найден мертвым

Ружье. Челябинск., ружье
Рядом с телом Хасана Евкурова обнаружили охотничье ружье (фото архивное)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ингушетии нашли мертвым Хасана Евкурова, по некоторым данным, он был племянником главы республики Юнус-Бека Евкурова. Информация об этом поступила из источника в правоохранительных органах. По предварительной версии, молодой человек покончил с собой.

Евкурова обнаружили вечером 6 февраля в его собственном доме в станице Троицкой. По словам источника, у него было огнестрельное ранение головы, а рядом с телом молодого человека нашли охотничье ружье, информирует телеканал 360. Помимо самоубийства, рассматривается версия неосторожного обращения с оружием.

Известно, что предполагаемый племянник главы Ингушетии ранее работал в охране своего высокопоставленного родственника, затем — в 58-м полку на окраине Назрани, пишет «Федеральное агентство новостей». Несколько месяцев назад он попал под сокращение и его уволили из Росгвардии. Глава республики Юнус-Бек Евкуров в настоящее время находится в столице Катара — Дохе.

Ксения Томашова
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