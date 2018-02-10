Пентагон отреагировал на размещение «Искандеров» в Калининградской области

05:38 10 февраля 2018 0

США обеспокоены появлением «Искандеров» в Калининградской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пентагон назвал размещение «Искандеров» в Калининградской области «вызывающим сожаление дестабилизирующим шагом». Об этом в пятницу, 9 февраля, заявил официальный представитель пресс-службы министерства обороны США Джонни Майкл.

«Развертывание баллистических ракет малой дальности в Калининградском регионе — вызывающий сожаление и дестабилизирующий шаг, учитывая наступательный характер этого оружия, а также близкое расположение нескольких союзников [США] по НАТО», — приводит ТАСС слова Майкла, который также добавил, что развертывание этого типа ракет способствует росту напряженности между Россией и соседними странами.

Ранее, как сообщал RT, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил факт размещения ракетных комплексов под Калининградом. Несколько позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ имеет полное право размещать свое оружие в любом месте на своей территории, добавив, что Россия никому не угрожает, поэтому «Искандеры» не должны быть поводом для беспокойства, напоминает Nation News.