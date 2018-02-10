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10 февраля 2018
09 февраля 2018
05:38  10 февраля 2018 0

Пентагон отреагировал на размещение «Искандеров» в Калининградской области

Вечерняя репетиция парада на Площади 1905 г. Екатеринбург, ракетный комплекс, искандер
США обеспокоены появлением «Искандеров» в Калининградской областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пентагон назвал размещение «Искандеров» в Калининградской области «вызывающим сожаление дестабилизирующим шагом». Об этом в пятницу, 9 февраля, заявил официальный представитель пресс-службы министерства обороны США Джонни Майкл.

«Развертывание баллистических ракет малой дальности в Калининградском регионе — вызывающий сожаление и дестабилизирующий шаг, учитывая наступательный характер этого оружия, а также близкое расположение нескольких союзников [США] по НАТО», — приводит ТАСС слова Майкла, который также добавил, что развертывание этого типа ракет способствует росту напряженности между Россией и соседними странами.

Ранее, как сообщал RT, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил факт размещения ракетных комплексов под Калининградом. Несколько позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ имеет полное право размещать свое оружие в любом месте на своей территории, добавив, что Россия никому не угрожает, поэтому «Искандеры» не должны быть поводом для беспокойства, напоминает Nation News.

Сергей Демин
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