Захарова рассказала о десятках российских женщин и детей в иракской тюрьме

16:45 02 марта 2018 4

Представитель МИД РФ не может встретиться с заключенными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова сообщила, что в тюрьме Багдада находятся русскоговорящие женщины и дети.

«По имеющейся информации, в настоящее время в одной из тюрем Багдада наряду с гражданками и детьми из других стран содержатся 22 русскоговорящие женщины и 49 детей. Они, предположительно, могут являться гражданами Российской Федерации», — цитирует Захарову РИА «Новости».

Представитель дипведомства также отметила, что женщины находятся под следствием, поэтому доступ к ним для сотрудников российского посольства в Багдаде пока закрыт.

Зияд Сабсаби, представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сообщал, что в иракских тюрьмах находятся 36 женщин и 65 детей из России. Среди попавших в беду жительницы Екатеринбурга, Нижневартовска, Тюмени — жены уничтоженных боевиков запрещенной в России организации ИГИЛ и их дети. «Если славянка — полюбила, поверила и поехала, если восточная женщина, мусульманка — обязана следовать за мужем», — пояснил Сабсаби.

Как ранее писало «URA.RU», 18-летнюю екатеринбурженку в Ираке обвинили в терроризме. Она оказалась в багдадской тюрьме вместе с двумя детьми. До этого в Тюмень усилиями Кадырова из иракской тюрьмы вернулась четырехлетняя девочка Сумайо. Ее родители были террористами и погибли.