Российские военные подписали контракт на покупку «Авангардов»

Межконтинентальные баллистические ракеты «Авангард» с ядерной энергетической установкой и гиперзвуковой скоростью прошли все необходимые испытания и в настоящее время контракт на их производство и поставку военным подписан. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
«Мы имеем контракт на серийное производство этих систем, — рассказал замминистра в интервью „Красной звезде“. — Так что это никакой не блеф, а реальные вещи».
По словам Юрия Борисова, система «Авангард» хорошо испытана. Действительно, при ее создании пришлось столкнуться с определенными трудностями: так, боевой блок МБР по сути летит в плазме, а температура на его поверхности достигает 2 тыс. градусов. Тем не менее, все решения защиты и управления объектом удалось решить.
Напомним, новейшее российское вооружение представил президент Владимир Путин 1 марта в своем послании Федеральному Собранию. Как писало «URA.RU» презентация произвела настоящий фурор: систему ПРО США стали сравнивать с дырявым зонтиком, а на Западе заговорили о новой «Холодной войне».