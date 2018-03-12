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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
05:12  12 марта 2018 0

Российские военные подписали контракт на покупку «Авангардов»

Ракеты «Авангард» должны полностью заменить устаревающие «Тополя» и «Ярсы»Фото: сайт Минобороны РФ

Межконтинентальные баллистические ракеты «Авангард» с ядерной энергетической установкой и гиперзвуковой скоростью прошли все необходимые испытания и в настоящее время контракт на их производство и поставку военным подписан. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

«Мы имеем контракт на серийное производство этих систем, — рассказал замминистра в интервью „Красной звезде“. — Так что это никакой не блеф, а реальные вещи».

По словам Юрия Борисова, система «Авангард» хорошо испытана. Действительно, при ее создании пришлось столкнуться с определенными трудностями: так, боевой блок МБР по сути летит в плазме, а температура на его поверхности достигает 2 тыс. градусов. Тем не менее, все решения защиты и управления объектом удалось решить.

Напомним, новейшее российское вооружение представил президент Владимир Путин 1 марта в своем послании Федеральному Собранию. Как писало «URA.RU» презентация произвела настоящий фурор: систему ПРО США стали сравнивать с дырявым зонтиком, а на Западе заговорили о новой «Холодной войне».

Евгений Александров
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