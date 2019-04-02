Авиакомпании нашли способ снизить стоимость билетов до 30%

Безбагажные тарифы помогут пассажирам сэкономить на билетах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские авиакомпании нашли способ снизить стоимость билетов. Для этого они вводят так называемые безбагажные тарифы. Со вторника, 2 апреля, такие начнут действовать в «Аэрофлоте» и «России».

В первую очередь безбагажный тариф будет введен на направления с повышенным спросом на эту услугу. В «Аэрофлоте» к таким относят Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Дюссельдорф, Рим, Милан, Венецию, Гамбург, Верону, Штутгарт, Неаполь, Ганновер и Дрезден, пишет ТАСС.

Нововведение, как отметили в компании, позволит снизить стоимость билетов до 30 процентов. На сегодняшний день, помимо «России» и «Аэрофлота», такие тарифы уже есть у «Победы», «Уральских авиалиний», Utair, Red Wings и S7. Прежние тарифы, которые включают стоимость перевозки багажа, сохранятся.