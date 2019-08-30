В России началось серийное производство военного беспилотника «Орион»

В перспективе российская армия будет получать до 30 беспилотников в год Фото: miliman, pickupimage.com

Российская армия пополнится разведывательными беспилотниками «Орион», производство которых уже началось. Об этом рассказал Сергей Богатиков, гендиректор компании «Кронштадт», занимающейся разработкой беспилотных аппаратов.

«То, что готовится к поставке сейчас — это больше установочная партия, но это уже первый серийный контракт. Мы сейчас начинаем работу над созданием крупносерийного производства, на котором можно будет строить до семи таких комплексов в год», — цитирует представителя «Кронштадт» РИА «Новости». Первая поставка «Орионов» для Министерства обороны РФ должна быть произведена в 2019 году.

Каждый комплекс «Орион» включает в себя от трех до шести беспилотников. В перспективе планируется готовить для российской армии около 30 беспилотных аппаратов в год.

Работа над беспилотниками «Орион» ведется с 2011 года. Аппарат должен выдерживать полет на 24 часа с возможностью подниматься на высоту около 8000 метров. Как передавало агентство Nation News, Россия уже получила заявку от неназванной ближневосточной страны на беспилотник «Орион-Э».

Кроме того, представители «Кронштадт» рассказали о разработке аппаратов «Орион-2». Это должны быть беспилотники для работы с большим пространством в течение долгого срока, уточняет RT.