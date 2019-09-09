Телеканал «Дискавери» выпускает программу «Неизвестная экспедиция» о тайне перевала Дятлова, съемки для которой проходили в феврале 2019 на Урале. Согласно анонсам, проект под названием «Siberian coldest case» (инцидент с замерзшими в Сибири) выходит в эфир 11 сентября.
«Это одна из величайших неразгаданных тайн современности: девять человек погибли при обстоятельствах, причины которых так и не выяснены. И вот где начинаются действительно странные вещи, — говорит ведущий шоу „Неизвестная экспедиция“ Джош Гейтс. — У двоих отсутствовали глаза, у одного — язык. Я все еще хочу выяснить, какой ад творился у этих ребят».
«Когда американские продюсеры обратились ко мне с просьбой помочь в организации съемок, я не представлял, насколько трудной будет совместная работа, — рассказал „URA.RU“ екатеринбургский продюсер Дмитрий Артемьев. — Пришлось много спорить и дискутировать, но в итоге телепроект был успешно снят при участии молодых талантливых актеров Екатеринбурга, сыгравших группу уральских студентов-дятловцев. Спасибо огромное нашим актерам за отличную работу в кадре!»
Проект о перевале Дятлова выходит на англоязычных телеканалах — российские зрители его пока не увидят: он не значится в программе ближайших дней на «Дискавери Россия». «URA.RU» отправило запрос на телеканал о том, когда программа появится в эфире — ответ пока не поступил.