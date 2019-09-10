В Сургуте мальчик угрожал пистолетом родителям, пытавшимся отправить его в школу

Правоохранители выясняют, как у ребенка оказался пневматический пистолет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте подросток угрожал родителям пистолетом из-за того, что те пытались заставить его пойти в школу. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Поводом для конфликта стало нежелание несовершеннолетнего идти в школу. В квартире находилась мама ребенка, которая настоятельно пыталась отправить сына в школу», — рассказал он. По словам источника, мальчик достал пистолет и стал угрожать матери. Затем он выбежал из квартиры, оставив оружие дома.

В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что такой случай произошел. «Он угрожал пневматическим пистолетом маме. Сейчас силовики выясняют, при каких обстоятельствах у него оказался этот пистолет», — заявили в ведомстве корреспонденту «URA.RU». Также представитель УМВД отметил, что подростка уже нашли.