Зеленский готов звонить Путину первым

Телефонные звонки президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил сам Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона.
Как заявил Владимир Зеленский, звонки президенту России он делал первый. «Все звонки совершал я, с меня корона не упадет, у меня ее нет», — приводит РБК комментарий Зеленского о его телефонных разговорах с Путиным. По словам украинского лидера, звонки он совершал для того, чтобы повлиять на окончание войны в Донбассе. Дальнейшим шагом к этому Зеленский назвал продолжение обмена людьми. «Обе стороны должны закончить войну», — заявил президент Украины.
Ранее Владимир Зеленский выступил против публикации стенограмм своих переговоров с Владимиром Путиным, которые, по словам президента Украины, могли бы «навредить людям», передает RT.