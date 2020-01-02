01 января 2020

Россиянам облегчат процесс получения водительских прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, транспорт, водительское удостоверение, права
Из-за практического экзамена на получение прав планируют убрать штрафные баллыФото: Александр Мамаев © URA.RU

В ГИБДД могут убрать штрафные баллы в экзамене на получение водительских прав. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова.

По словам Гилякова, в ГИБДД проведут научное исследование, по результатам которого примут решение до 1 октября 2020 года. «Мы [решим], как более правильно оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно, от штрафных баллов мы уйдем», — заявил Гиляков.

Он напомнил, что с октября в силу вступают в силу и другие изменения в проведении практических экзаменов. При сдаче тестов будут оценивать уровень безопасности и аккуратности вождения, а не фактически допущенные нарушения. В настоящее время на экзамене можно получить максимум пять штрафных баллов.

Ранее сообщалось, что ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями в период новогодних праздников. В ведомстве запланировали проведение массовых проверок и спецопераций, а также особенно усиление контроля над нетрезвыми автолюбителями в местах массового скопления людей, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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