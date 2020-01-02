Россиянам облегчат процесс получения водительских прав

В ГИБДД могут убрать штрафные баллы в экзамене на получение водительских прав. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова.
По словам Гилякова, в ГИБДД проведут научное исследование, по результатам которого примут решение до 1 октября 2020 года. «Мы [решим], как более правильно оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно, от штрафных баллов мы уйдем», — заявил Гиляков.
Он напомнил, что с октября в силу вступают в силу и другие изменения в проведении практических экзаменов. При сдаче тестов будут оценивать уровень безопасности и аккуратности вождения, а не фактически допущенные нарушения. В настоящее время на экзамене можно получить максимум пять штрафных баллов.
Ранее сообщалось, что ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями в период новогодних праздников. В ведомстве запланировали проведение массовых проверок и спецопераций, а также особенно усиление контроля над нетрезвыми автолюбителями в местах массового скопления людей, передает RT.