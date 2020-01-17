Людей, высказавшихся против демографических реформ, обвинили в ненависти к России

Люди, которые негативно высказались об инициативах президента России Владимира Путина в изменении демографической политики, ненавидят страну. Таким мнением в беседе с «URA.RU» поделился профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», политолог Олег Матвейчев.
«Нужно четко понимать, что это люди, которые изначально нацелены на то, чтобы Россия, как таковая, исчезла. Они ее ненавидят», — заявил в разговоре с «URA.RU» Матвейчев. К этой группе политолог отнес телеведущую Алену Водонаеву, журналиста Аркадия Бабченко, сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и представителей ЛГБТ-сообществ.
Так политолог прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ об отношении россиян к посланию президента. В интервью деловой газете «ВЗГЛЯД» гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что 0,2% респондентов остались недовольны инициативами, которые предложил Путин для улучшения демографической ситуации в стране. Еще 3% не понравились предложенные поправки в Конституцию РФ. «Как правило, это сторонники КПРФ или мелких так называемых непарламентских партий», — сказал Федоров. Матвейчев иронично высказался, что коммунисты попали в «хорошую компанию».
По словам политолога, некоторых людей, которые высказались против демографических предложений, можно считать «открытыми врагами страны». «Они выдают себя за друзей России, как навальнисты. Но когда президент предлагает очевидные меры, чтобы нас стало больше, когда людям выдаются деньги, они, оказывается, страдают от того, что нас станет больше», — заключил Матвейчев.
В своем обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала. Получать выплаты семьи смогут вплоть до конца 2026 года. Лидер страны также предложил давать маткапитал семьям, которые готовятся к рождению первенца.