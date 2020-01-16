После послания президента на рынке ждут новый формат квартир

Квартиры-студии могут стать еще меньше Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На рынке недвижимости Екатеринбурга в ближайшие годы может появиться новый формат жилья, называемый «маткапиталкой». Об этом «URA.RU» рассказал главный аналитик «Уральской палаты недвижимости» Михаил Хорьков. Речь идет о дешевых микроквартирах, ориентированных на получателей соцподдержки.

«Из послания президента Федеральному собранию следует, что материнский капитал теперь будут выдавать после рождения первенца, а суммы выплат увеличатся. Маткапитал уже сейчас используется не как инструмент для улучшения жилья, а как вклад в новое. По этой логике у девелоперов появится стимул подстроиться под низкобюджетный спрос и упростить рынок» — пояснил Хорьков, добавляя, что речь идет о жилье на 13-18 квадратных метров по цене в 1-1,3 млн рублей.

Коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов подтвердил, что покупатели активно используют маткапитал, но не думает, что рынок позволит строить минимальные по площади квартиры.

«Вряд ли такое жилье появится в скором времени. На рынке есть студии по 19 „квадратов“, но я бы не сказала, что они пользуются спросом. Люди смотрят на планировки и понимают, что можно, немного доплатив, получить полноценную квартиру, и предпочитают второе», — добавила руководитель отдела новостроек федеральной риелторской компании «Этажи» Татьяна Гулина.

Ранее Владимир Путин заявил, что маткапитал будут получать семьи после рождения первенца, а сама поддержка увеличится на 150 тысяч рублей и составит 466 617 рублей.