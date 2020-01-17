Водонаеву заподозрили в желании уйти в политику после слов о рожающем быдле

Алена Водонаева высказалась против увеличения материнского капитала Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

Телеведущая Алена Водонаева, раскритиковавшая идею увеличения маткапитала, пытается привлечь к себе внимание, чтобы уйти в политику. Такое мнение высказали певец Шура (Александр Медведев) и экс-участник проекта «Дом-2» из Екатеринбурга Степан Меньщиков в эфире телеканала 360.

«[Ей] не дает покоя слава Ксении Собчак, которая в политику лезет», — уверен Меньщиков. Шура также предположил, что Водонаева хочет впоследствии уйти в политику. Однако он не согласился с ее риторикой. «Я летаю ежедневно по всей стране, вижу, что есть семьи, которые хотели бы иметь ребенка, но нет у них таких денег. А это будет большой помощью, рождаемость увеличится за счет этого капитала. Это замечательное предложение от Путина», — заявил Шура.

Во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже за первого ребенка, выплачивать пособия на детей в возрасте от трех до семи лет и обеспечить учеников младших классов горячими обедами, напоминает портал VSE42.RU.

После этого телезвезда Водонаева, которая родилась в Тюмени, в своем instagram-аккаунте высказалась против данной инициативы. «Этот миллион рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — уверена телеведущая. Она также считает, что пособия и бесплатное питание в школах не помогут решить проблему малообеспеченных семей.