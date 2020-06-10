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Позже глава администрации села Гурбуки Магомедхабиб Маматгереев сказал, что мужчину задержали за нарушение режима самоизоляции. Однако, по словам чиновника, против него действительно были применены неправомерные действия, что и вызвало возмущение со стороны общественности. Сотрудник полиции уже извинился, а люди разошлись по домам.

За кадрах видно, как пожилой мужчина пытается вырваться, полиция ему скручивает руки и валит на землю. Когда его подняли и повели к полицейской машине, один из сотрудников полиции ударил задержанного сзади головой по голове.

«На федеральной трассе „Кавказ“ у поселка Манас Карабудахкентского района собралось около тысячи человек, которые требуют уволить сотрудника полиции, грубо задержавшего взрослого мужчину», — пишет «Кавказский узел». Жители решили выйти на акцию протеста после того, как в социальных сетях была опубликована видеозапись задержания.

Жители дагестанского поселка Манас устроили стихийный митинг после того, как полиция задержала несколько человек из-за нарушения режима самоизоляции. Протестующие были недовольны тем, что один из полицейских ударил пожилого мужчину.

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