Кремль: почему у Путина во время трансляции отставали часы

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Владимир Путин в ходе своего обращения анонсировал новые меры поддержки россиян во время пандемии коронавируса. Так, глава государства распорядился продлить выплаты медицинским и социальным работникам, а также семьям с детьми до 16 лет. Также он предложил ввести налог для богатых — повышенную до 15% ставку для тех, чем годовой доход превышает 5 миллионов рублей, и провести налоговый маневр в отечественной IT-отрасли.

«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — приводит РБК слова Пескова. Этим он объяснил разницу между началом обращения главы государства (17:00 мск) и временем, которые показывали его часы (около 14:45 мск).

Отставание часов президента РФ Владимира Путина во время его обращения к россиянам по популярности обошло анонсируемые главой государства меры поддержки. В подобных временных метаморфозах нет скрытого смысла — просто выступление президента шло в записи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отставание часов президента объяснили тем, что трансляция шла в записи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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