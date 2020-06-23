Кремль: почему у Путина во время трансляции отставали часы

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Отставание часов президента объяснили тем, что трансляция шла в записи Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Отставание часов президента РФ Владимира Путина во время его обращения к россиянам по популярности обошло анонсируемые главой государства меры поддержки. В подобных временных метаморфозах нет скрытого смысла — просто выступление президента шло в записи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — приводит РБК слова Пескова. Этим он объяснил разницу между началом обращения главы государства (17:00 мск) и временем, которые показывали его часы (около 14:45 мск).

Владимир Путин в ходе своего обращения анонсировал новые меры поддержки россиян во время пандемии коронавируса. Так, глава государства распорядился продлить выплаты медицинским и социальным работникам, а также семьям с детьми до 16 лет. Также он предложил ввести налог для богатых — повышенную до 15% ставку для тех, чем годовой доход превышает 5 миллионов рублей, и провести налоговый маневр в отечественной IT-отрасли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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