Трамп собирается добиться смертной казни для уроженца Чечни

Дональд Трамп недоволен решением апелляционного суда по делу Джохара Царнаева Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться смертной казни для уроженца Чечни Джохара Царнаева, которого признали виновным во взрыве во время Бостонского марафона в 2013 году. Накануне апелляционный суд США отменил для него смертный приговор.

«Редко кто заслуживал смертной казни больше, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Суд согласился с тем, что это «был один из худших террористических актов в стране со времен зверств 11 сентября», — написал американский президент в своем Twitter. Он подчеркнул, что федеральное правительство должно вновь добиваться смертной казни. «Наша страна не может оставить такое апелляционное решение в силе. Кроме того, нелепо, что этот процесс занимает так много времени!», — возмутился президент США.

Ранее апелляционный суд США отменил для Царнаева смертный приговор, основываясь на доводах защиты о том, что проведение суда над Царнаевым в Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных по делу. Джохара Царнаева приговорили к высшей мере в июне 2015 года. Он и его брат Тамерлан устроили теракт на Бостонском марафоне в апреле 2013 года. Взрыв прогремел в финишной зоне марафона. Погибли трое, еще 264 человека ранило.