В ГИБДД пояснили, как будет проходить регистрация машин в МФЦ

Сотрудники ГИБДД будут работать на территории МФЦ Фото: Анна Майорова © URA.RU

ГИБДД будет осматривать автомобили и присваивать им номера при регистрации в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями […] как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции», — цитирует представителей ГИБДД РИА «Новости».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регистрировать транспортные средства в стране можно будет в МФЦ. Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. На сайте правительства уточняется, что воспользоваться услугой можно в центрах, в которых имеется нужная инфраструктура для обслуживания автомобилистов. Осенью в России вступят в силу другие важные изменения для автомобилистов. Среди них: новые правила расчета тарифов ОСАГО и возвращение процедуры техосмотра.

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