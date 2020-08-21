21 августа 2020

В ГИБДД пояснили, как будет проходить регистрация машин в МФЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие филиала Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Екатеринбург, многофункциональный центр, мои документы, мфц
Сотрудники ГИБДД будут работать на территории МФЦ Фото: Анна Майорова © URA.RU

ГИБДД будет осматривать автомобили и присваивать им номера при регистрации в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями […] как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции», — цитирует представителей ГИБДД РИА «Новости».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регистрировать транспортные средства в стране можно будет в МФЦ. Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. На сайте правительства уточняется, что воспользоваться услугой можно в центрах, в которых имеется нужная инфраструктура для обслуживания автомобилистов. Осенью в России вступят в силу другие важные изменения для автомобилистов. Среди них: новые правила расчета тарифов ОСАГО и возвращение процедуры техосмотра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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