15 сентября 2020

Издательства придумали, как бороться с копиями книг в интернете

© Служба новостей «URA.RU»
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Маргарита Грачева на презентации книги «Счастлива без рук». Москва, книги, читай-город, книжный магазин
В книжном союзе пытаются бороться с пиратскими копиями книг в интернете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Яндекс» и Mail.ru Group попросили внедрить цифровой отпечаток для выявления пиратских книг. С такой просьбой к ним обратился Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

«Мы предлагаем объединить усилия и внедрить всю совокупность технологий при нашем максимальном содействии», — приводят текст обращения «Ведомости». Он попросил организовать процесс удаления пиратских ссылок из поисковой выдачи во внесудебном порядке, а также внедрить на своих площадках технологию распознавания нелегальных копий книг по цифровому отпечатку.

Эту технологию использует соцсеть «ВКонтакте». Все электронные книги, которые пользователи выкладывают автоматически сравниваются с легальными копиями. В случае совпадения, то контент удаляют.

Ранее в Россиси предложили подключить поисковые системы к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их после появления в нем в течение шести часов. Также из-за пиратского контента хотели заблокировать «Яндекс.Видео» и YouTube, передает телеканал 360. На этих площадках были размещены нелегальные аудиокниги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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