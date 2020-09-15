Издательства придумали, как бороться с копиями книг в интернете

«Яндекс» и Mail.ru Group попросили внедрить цифровой отпечаток для выявления пиратских книг. С такой просьбой к ним обратился Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.
«Мы предлагаем объединить усилия и внедрить всю совокупность технологий при нашем максимальном содействии», — приводят текст обращения «Ведомости». Он попросил организовать процесс удаления пиратских ссылок из поисковой выдачи во внесудебном порядке, а также внедрить на своих площадках технологию распознавания нелегальных копий книг по цифровому отпечатку.
Эту технологию использует соцсеть «ВКонтакте». Все электронные книги, которые пользователи выкладывают автоматически сравниваются с легальными копиями. В случае совпадения, то контент удаляют.
Ранее в Россиси предложили подключить поисковые системы к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их после появления в нем в течение шести часов. Также из-за пиратского контента хотели заблокировать «Яндекс.Видео» и YouTube, передает телеканал 360. На этих площадках были размещены нелегальные аудиокниги.
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