Советский и российский музыкант, звукорежиссер Александр Кальянов умер 2 октября. Ему было 73 года. О его смерти сообщила певица Алла Пугачева, с которым она успела поработать в своей карьере.
На звукозаписывающей студии Кальянова побывало множество звезд российской эстрады, среди которых Игорь Николаев, Максим Галкин, Владимир Пресняков старший, Владимир Пресняков младший, Алсу, Владимир Кузьмин, Григорий Лепс и другие именитые артисты. За свою жизнь Кальянов выпустил больше 10 музыкальных альбомов и трижды становился лауреатом премии «Шансон года». URA.RU собрало реакцию звезд на новость о смерти музыканта.