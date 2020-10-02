02 октября 2020

Звезды эстрады оплакивают смерть музыканта Александра Кальянова. «Умер мой друг и часть меня»

© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Кальянову было 73 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Советский и российский музыкант, звукорежиссер Александр Кальянов умер 2 октября. Ему было 73 года. О его смерти сообщила певица Алла Пугачева, с которым она успела поработать в своей карьере.

На звукозаписывающей студии Кальянова побывало множество звезд российской эстрады, среди которых Игорь Николаев, Максим Галкин, Владимир Пресняков старший, Владимир Пресняков младший, Алсу, Владимир Кузьмин, Григорий Лепс и другие именитые артисты. За свою жизнь Кальянов выпустил больше 10 музыкальных альбомов и трижды становился лауреатом премии «Шансон года». URA.RU собрало реакцию звезд на новость о смерти музыканта.

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Ушёл из жизни Александр Кальянов.Близкий друг и соратник,часть моей творческой жизни.Слушайте его песни и помяните его.Царство Ему Небесное??????

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

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Ушёл из жизни наш друг Александр Кальянов, прекрасный музыкант и человек. В начале августа он был у нас в гостях с подарком - привёз раритетный немецкий ламповый приёмник, который специально для нас нашёл и купил. Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это о память о последней встрече с Сашей. Он уже не один год боролся с тяжёлой болезнью, но в этот приезд уже говорил, что предчувствует скорый уход, не хотелось в это верить. Очень близкий человек был для Аллы. Большой путь вместе прошли. Саша, спасибо тебе за общение, за музыку, будет тебя не хватать, но мы будем теперь принимать сигналы по твоему приёмнику. Соболезнования всем близким ????????

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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Горе. Умер мои? друг и часть меня. Он молодец, сильныи? человек, и долго сражался за жизнь, но болезнь оказалась сильнее. АЛЕКСАНДР КАЛЬЯНОВ. Звукорежиссе?р. Певец. Артист. Он записал на студии практически ВСЕ мои хиты того времени: от Двух зве?зд до Паромщика, от Мельницы до Незнакомки, от Желтых Тюльпанов до Странника и Младшего Леи?тенанта... и при этом исподволь мы начали его сольную карьеру и я написал ему первыи? сольныи? альбом... ЖЕНА-ЖЕНА, Живе?м мы недолго, Свежии? запах лип, Старыи? друг, Бабка Мариула, Заграничные конверты, Таганка, Ресторан качается, Будь здоров, дружок, Плохая примета - погасла сигарета,... более 50 песен! А сколько смешных и драматических истории? с нами приключилось за эти годы!.... Буду публиковать фото, песни, видео... Пока не готов принять это....

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Композитор Игорь Крутой
Скрин: Instagram
Певица Наташа Королева
Скрин: Instagram

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