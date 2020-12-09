Суд арестовал часы Фургала за миллион рублей

Басманный суд Москвы арестовал часы экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, проходящего по делу об организации убийств. Об этом сообщает источник, близкий к следствию.
«Судом наложены обеспечительные меры на наручные мужские часы Blancpain модели Fifty Fathoms Automatique», — сообщает источник ТАСС. Часы стоят чуть более миллиона рублей.
Один из адвокатов Фургала Михаил Карапетян отметил, что решение суда уже обжалуется в Московском городском суде. По словам Карапетяна, арест часов незаконен.
До этого суд уже накладывал арест на имущество экс-главы Хабаровского края. Были арестованы участок и недостроенный дом в подмосковном Яхроме, а также автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus. Кроме того, суд арестовывал почти три миллиона рублей и три тысячи долларов.
Сергей Фургал был задержан в начале июля. Его подозревают в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов. Хабаровский край захлестнули многотысячные митинги. Немногочисленные акции протеста продолжаются до сих пор. Хабаровчане требовали перенести судебный процесс из Москвы в Хабаровск и сделать его публичным. Врио губернатора края был назначен Михаил Дегтярев.
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