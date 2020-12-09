Суд арестовал часы Фургала за миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергея Фургала подозревают в организации убийств Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Басманный суд Москвы арестовал часы экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, проходящего по делу об организации убийств. Об этом сообщает источник, близкий к следствию.

«Судом наложены обеспечительные меры на наручные мужские часы Blancpain модели Fifty Fathoms Automatique», — сообщает источник ТАСС. Часы стоят чуть более миллиона рублей.

Один из адвокатов Фургала Михаил Карапетян отметил, что решение суда уже обжалуется в Московском городском суде. По словам Карапетяна, арест часов незаконен.

До этого суд уже накладывал арест на имущество экс-главы Хабаровского края. Были арестованы участок и недостроенный дом в подмосковном Яхроме, а также автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus. Кроме того, суд арестовывал почти три миллиона рублей и три тысячи долларов.

Сергей Фургал был задержан в начале июля. Его подозревают в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов. Хабаровский край захлестнули многотысячные митинги. Немногочисленные акции протеста продолжаются до сих пор. Хабаровчане требовали перенести судебный процесс из Москвы в Хабаровск и сделать его публичным. Врио губернатора края был назначен Михаил Дегтярев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...