Белый Дом сообщил конгрессу о закрытии консульств в России

Речь идет о представительствах во Владивостоке и Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конгресс США получил уведомление от администрации действующего президента Дональда Трампа о закрытии двух генеральных консульств страны на территории РФ. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Речь идет о представительствах во Владивостоке и Екатеринбурге. Первое должно быть ликвидировано полностью. Второе закрывается на неопределенное время. По заявлению администрации Трампа, такое решение связано с требованием российских властей сократить численность американских дипломатов на территории страны. Закрытие консульств может быть связано с ситуацией с российскими и американскими дипломатами в 2017 году.

«В ответ на продолжающиеся вызовы в вопросе миссии США в России в следствие сокращения Россией численности сотрудников в американской миссии в 2017 году и из-за возникшего тупика с Россией из-за дипломатических виз», -пишет газета. Точные сроки закрытия представительств ещё не определены. Все сотрудники закрытых консульств будут переведены на работу в посольство в Москве. Власти США уверены, что закрытие дипмиссии во Владивостоке сэкономит им около 3,2 миллиона долларов в год.

В последние четыре года между Россией и США разразился серьезный дипломатический конфликт. Начался он с высылки из США 5 российских дипломатов и членов их семей. С приходом в Белый дом Дональда Трампа ситуация коренным образом не изменилась.