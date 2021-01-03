Эпидемиолог рассказала об опасности мутации коронавируса для детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 4 января, — 394-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 310-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 553310, достигнув отметки в 85 489 330. Выздороветь из них удалось 60 352 080 пациентам (+368 984 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 850 463 человек (+ 7 526 за сутки).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 21 113 528 человек. Следом идут Индия (10 341 291) и Бразилия (7 733 746). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 236 787 заболевших.

Вакцина и лекарство

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты для россиян, прошедших вакцинацию, если у них долгое время будет сохраняться иммунитет к инфекции, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Отмечается, что тем, кто пройдет вакцинацию, могут быть выданы документы, подтверждающие наличие иммунитета к коронавирусу.

Между тем молекулярный биолог Ирина Якутенко заявляет, что алкоголь не является препятствием или противопоказанием для вакцинации от COVID-19. Она отмечает, что никаких данных о том, что спиртные напитки могут помешать формированию иммунитета от коронавирусной вакцины или вызвать тяжелые побочные эффекты, не существует.

Вакцинация от коронавируса бессмысленна, если человек переболел менее, чем полгода назад. Профессор кафедры «Вирусология» МГУ Алексей Аграновский подчеркнул, что проходить вакцинацию стоит только тогда, когда действие естественного иммунитета закончится. Однако руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко считает, что вакцинацию от коронавируса никогда не нужно проходить тем, кто однажды перенес заболевание. По его словам, иммунитет сохраняется и у тех, кто болел коронавирусом, и тем, кто перенес его в бессимптомной форме. Вирусолог считает, что выявление повторных случаев заражения коронавирусом вызвано ошибками врачей.

Коронавирус в России

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 24 150 человек. Днем ранее это число составляло 26 301 новых случаев. Как сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом, количество жертв инфекции за сутки увеличилось на 504 и составляет 58 506 человек.

После новогодних праздников в России вероятен рост заболеваемости коронавирусом, так как в праздничные дни люди много контактировали между собой, заявил инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, сейчас ситуация с COVID-19 в стране стабильная, но напряженная. Инфекционист считает, что в целом по России ситуация с коронавирусом стабилизируется к концу зимы.

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова полагает, что в ближайшие 2-2,5 года миру удастся переломить ситуацию с коронавирусом. По ее словам, к этому времени коронавирус не будет настолько актуальным, как сейчас, если будет проводиться вакцинация, а также работы над эффективными противовирусными препаратами.

Роспотребнадзор исследует всю информацию о новой болезни из Конго (Африка), чтобы оценить риски возникновения новой пандемии. »«Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по ситуации в Конго», — сообщила пресс-служба ведомства. Речь идет о «Болезни X», которую обнаружил ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых выявивший вирус Эболы.

Коронавирус в мире

Британский штамм коронавируса более заразен для детей и подростков до 19 лет. Об этом на своей странице в Twitter сообщила старший преподаватель Лондонского университета королевы Марии — Дипти Гурдасани. Молодые люди заразившись могут быстрее передавать вирус взрослым, что приведет к ускоренному распространению среди людей и новым смертям. Такое положение дел Гурдасани назвала «очень тревожным». Новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, днем ранее выявлен в Греции . Об обнаружении мутировавшего вируса также сообщили в Таиланде.

В свою очередь заместитель советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Мэтью Поттингер считает «наиболее вероятным источником» происхождения коронавируса утечку из лаборатории в Китае. «Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса», — считает Поттингер. Он заявил, что на эту версию якобы указывают «последние разведывательные данные».

Правительства США, Великобритании, Португалии и Испании вместе с финансовыми институтами заблокировали средства для доступа к препарату от коронавируса для Венесуэлы . Президент страны Николас Мадуро заявил, что потребовал через ВТО предоставить деньги на вакцинацию, однако получил отказ.

Власти ЮАР ведут переговоры с рядом производителей вакцины от коронавируса, в том числе с Россией, об использовании препарата в стране, заявил министр здравоохранения Звели Мхизе. В стране планируют привить от инфекции более 40 миллионов жителей. Отмечается, что вакцинация начнется поэтапно, наиболее уязвимые категории граждан смогут получить вакцину с февраля.

Правительство Норвегии ужесточает ограничения в стране, чтобы предотвратить новую волну распространения коронавируса, заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг. Правительство рекомендует норвежцам не приглашать домой гостей, а также вводит запрет на сборы барах, ресторанах и на мероприятиях.