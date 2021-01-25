Новый пост блогерши вызвал неоднозначную реакцию подписчиков Фото: страница Дарьи Зотеевой в Instagram
Скандальная тюменская певица и инстаблогер Дарья Зотеева из Тобольска, больше известная как Instasamka, решила поделиться мудростью с подписчиками, разместив на своей странице в соцсети пост о несогласованных митингах. Она заявила, что недовольные не должны выходить на акции протеста. После звезда плавно перешла к оскорблениям. Блогерша обвинила тех, кто получает «черную» зарплату, в краже у государства. Она также потребовала «иметь мозг на плечах».
Зотеева сокрушается, что все вокруг, особенно другие блогеры, глупые и нечестные
Скриншот из поста Инстасамки в социальной сети Instagram
Однако поклонники не оценили пассажа звезды. Они поставили под сомнение искренность ее слов, обвинили девушку в продажности и ограниченности ума.
В комментариях к посту инстаблогерше напомнили про учителей и врачей, но девушка не понимает, зачем работать в школах и больницах
Скриншот комментариев в социальной сети Instagram
Комментатор Катюша удивлена позиции Зотеевой. С ней согласны более 4 тысяч лайкнувших комментарий
Скриншот комментариев в социальной сети Instagram
Люди стараются образумить знаменитость, приводя цифры и напоминая о реальной ситуации в стране
Скриншот комментариев в социальной сети Twitter
Большая часть комментаторов спрашивает про сумму, которую заплатили певице за этот заказной, по их мнению, пост
Скриншот комментариев в социальной сети Instagram
Кто-то даже вспомнил золотой ершик за 700 евро
Скриншот комментариев в социальной сети Instagram
Возмущению подписчиков нет предела. Они не поверили словам Зотеевой о ее честности и искренности
Скриншот комментариев в социальной сети Instagram
В социальной сети Twitter тоже вовсю обсуждают пост. Комментаторы сочли ее слова оскорбительными
Скриншот комментариев в социальной сети Twitter
Нашлись и те, кто посмеялся над всей этой историей
Скриншот комментариев в социальной сети Twitter
Кое-кто напомнил знаменитости о знаниях уровня средней школы
Скриншот комментариев в социальной сети Twitter
Люди, знакомые с налоговой системой России, считают, что если бы Инстасамка платила все налоги со своего огромного дохода, она бы очень удивилась
Скриншот комментариев в социальной сети Instagram
Очень много поклонников творчества девушки после ее слов о виноватости всех вокруг отписались от страницы звезды в Instagram
Скриншот комментариев в социальной сети Instagram
Это далеко не первый сомнительный поступок рэперши. В начале января она вылила на курьера кофе за то, что тот был без маски и перчаток. После такого хамского поступка ее навсегда забанили в сервисе «Яндекс.Еда».