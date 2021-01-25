Новый пост блогерши вызвал неоднозначную реакцию подписчиков Фото: страница Дарьи Зотеевой в Instagram

Скандальная тюменская певица и инстаблогер Дарья Зотеева из Тобольска, больше известная как Instasamka, решила поделиться мудростью с подписчиками, разместив на своей странице в соцсети пост о несогласованных митингах. Она заявила, что недовольные не должны выходить на акции протеста. После звезда плавно перешла к оскорблениям. Блогерша обвинила тех, кто получает «черную» зарплату, в краже у государства. Она также потребовала «иметь мозг на плечах».

Зотеева сокрушается, что все вокруг, особенно другие блогеры, глупые и нечестные Скриншот из поста Инстасамки в социальной сети Instagram

Однако поклонники не оценили пассажа звезды. Они поставили под сомнение искренность ее слов, обвинили девушку в продажности и ограниченности ума.

В комментариях к посту инстаблогерше напомнили про учителей и врачей, но девушка не понимает, зачем работать в школах и больницах Скриншот комментариев в социальной сети Instagram

Комментатор Катюша удивлена позиции Зотеевой. С ней согласны более 4 тысяч лайкнувших комментарий Скриншот комментариев в социальной сети Instagram

Люди стараются образумить знаменитость, приводя цифры и напоминая о реальной ситуации в стране Скриншот комментариев в социальной сети Twitter

Большая часть комментаторов спрашивает про сумму, которую заплатили певице за этот заказной, по их мнению, пост Скриншот комментариев в социальной сети Instagram

Кто-то даже вспомнил золотой ершик за 700 евро Скриншот комментариев в социальной сети Instagram

Возмущению подписчиков нет предела. Они не поверили словам Зотеевой о ее честности и искренности Скриншот комментариев в социальной сети Instagram

В социальной сети Twitter тоже вовсю обсуждают пост. Комментаторы сочли ее слова оскорбительными Скриншот комментариев в социальной сети Twitter

Нашлись и те, кто посмеялся над всей этой историей Скриншот комментариев в социальной сети Twitter

Кое-кто напомнил знаменитости о знаниях уровня средней школы Скриншот комментариев в социальной сети Twitter

Люди, знакомые с налоговой системой России, считают, что если бы Инстасамка платила все налоги со своего огромного дохода, она бы очень удивилась Скриншот комментариев в социальной сети Instagram

Очень много поклонников творчества девушки после ее слов о виноватости всех вокруг отписались от страницы звезды в Instagram Скриншот комментариев в социальной сети Instagram

Это далеко не первый сомнительный поступок рэперши. В начале января она вылила на курьера кофе за то, что тот был без маски и перчаток. После такого хамского поступка ее навсегда забанили в сервисе «Яндекс.Еда».