12 июня 2021

Пашинян случайно назвал Лаврова президентом

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Главу МИД РФ Сергея Лаврова по ошибке назвали президентом Фото:

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян оговорился и случайно назвад главу МИД РФ Сергея Лаврова вначале президентом, а затем — премьер-министром. Ошибку он допустил, выступая на предвыборном митинге.

Пашинян говорил об освобождении 15 военнослужащих Армении в обмен на карты минных полей. Об этой договоренности писал RT. «Когда президент…премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях…», — цитирует его РИА «Новости».

На мероприятии присутствовали также и. о. министра территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян и первая леди страны Анна Акобян. Она заметила ошибку мужа и улыбнулась. Ранее настоящий президент России Владимир Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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