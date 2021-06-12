Пашинян случайно назвал Лаврова президентом

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян оговорился и случайно назвад главу МИД РФ Сергея Лаврова вначале президентом, а затем — премьер-министром. Ошибку он допустил, выступая на предвыборном митинге.
Пашинян говорил об освобождении 15 военнослужащих Армении в обмен на карты минных полей. Об этой договоренности писал RT. «Когда президент…премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях…», — цитирует его РИА «Новости».
На мероприятии присутствовали также и. о. министра территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян и первая леди страны Анна Акобян. Она заметила ошибку мужа и улыбнулась. Ранее настоящий президент России Владимир Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
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