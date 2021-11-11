Для российских водителей вводят два дополнительных штрафа. Соответствующие изменения прописаны в новом кодексе от Минюста.
Штраф полагается за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если случай не первый (5 тысяч рублей или лишение прав) и рецидив с чрезмерной тонировкой (3 тысячи рублей). Также ужесточается наказание за отказ остановиться по требованию полицейского.
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на нововведения. «В России ничего сделать не могут, а только новые штрафы», «Хотят ничего не делать и деньги получать», — возмущаются пользователи. Однако некоторые поддержали изменения.
Пользователи считают введение новых штрафов излишней мерой
Фото: Twitter
Пользователи отмечают, что в России не появляется ничего нового кроме штрафов
Фото: Twitter
Некоторые поддерживают нововведения
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Кто-то из пользователей относится к происходящему с юмором
Фото: Twitter
Пользователи ждут повышения пенсий и зарплат, а не новые штрафы