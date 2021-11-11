Многие пользователи выразили недовольство появлением новых штрафов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для российских водителей вводят два дополнительных штрафа. Соответствующие изменения прописаны в новом кодексе от Минюста.

Штраф полагается за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если случай не первый (5 тысяч рублей или лишение прав) и рецидив с чрезмерной тонировкой (3 тысячи рублей). Также ужесточается наказание за отказ остановиться по требованию полицейского.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на нововведения. «В России ничего сделать не могут, а только новые штрафы», «Хотят ничего не делать и деньги получать», — возмущаются пользователи. Однако некоторые поддержали изменения.

Пользователи считают введение новых штрафов излишней мерой Фото: Twitter

Пользователи отмечают, что в России не появляется ничего нового кроме штрафов Фото: Twitter

Некоторые поддерживают нововведения Фото: Twitter

Кто-то из пользователей относится к происходящему с юмором Фото: Twitter

Пользователи ждут повышения пенсий и зарплат, а не новые штрафы Фото «ВКонтакте»