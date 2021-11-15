Госдума: маткапитал в России начнут рассчитывать по-новому

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , купюра, тысяча рублей, деньги
Размер выплат семьям с детьми изменится с начала следующего года Фото:

Материнский капитал для россиян будет проиндексирован со следующего года. Об этом заявила замминистра финансов Ирина Окладникова.

«Готовятся поправки в отраслевое законодательство. Размер маткапитала будет индексироваться с 1 февраля текущего года исходя из роста цен за предыдущий год в соответствии с фактическим коэффициентом индексации, который ежегодно будет устанавливаться правительством», — отметила она на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает «Парламентская газета».

Ранее юрист Людмила Александрова перечислила способы использования маткапитала. С помощью денег, выделяемых государством, можно улучшить жилищные условия, потратить их на образование детей, сформировать накопительную часть пенсии женщины. Также — приобрести товары для социальной адаптации детей-инвалидов, отмечает LIFE. Материнский капитал в этом году составляет от 155 тысяч до 639 тысяч рублей, уточняет «Пятый канал».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...