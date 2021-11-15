Госдума: маткапитал в России начнут рассчитывать по-новому

Размер выплат семьям с детьми изменится с начала следующего года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Материнский капитал для россиян будет проиндексирован со следующего года. Об этом заявила замминистра финансов Ирина Окладникова.

«Готовятся поправки в отраслевое законодательство. Размер маткапитала будет индексироваться с 1 февраля текущего года исходя из роста цен за предыдущий год в соответствии с фактическим коэффициентом индексации, который ежегодно будет устанавливаться правительством», — отметила она на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает «Парламентская газета».

Ранее юрист Людмила Александрова перечислила способы использования маткапитала. С помощью денег, выделяемых государством, можно улучшить жилищные условия, потратить их на образование детей, сформировать накопительную часть пенсии женщины. Также — приобрести товары для социальной адаптации детей-инвалидов, отмечает LIFE . Материнский капитал в этом году составляет от 155 тысяч до 639 тысяч рублей, уточняет «Пятый канал».