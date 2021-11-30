Минпросвещения РФ объединило руководителей школ РФ и Белоруссии

В ходе форума «Интеграция ресурсов начального, основного и среднего общего образования в плоскости международного сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь» создана Ассоциация руководителей школ России и Белоруссии. Об этом заявил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.
«Мы активно развиваем наше сотрудничество с Республикой Беларусь в сфере образования. Одно из ключевых направлений — интеграция наших образовательных ресурсов. Важно также и то, что педагоги и руководители школ объединятся в Ассоциацию», — рассказал Александр Бугаев, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.
По его словам, Ассоциация станет еще одной площадкой для трансляции самых эффективных педагогических практик и методических решений. Положение об Ассоциации руководителей школ России и Белоруссии было принято 30 ноября в ходе форума «Интеграция ресурсов начального, основного и среднего общего образования в плоскости международного сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь», отмечается в сообщении министерства.
4 ноября президенты России и Белоруссии подписали интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран, передает RT. Президент РФ Владимир Путин заявил о продолжении развития интеграции с Белоруссией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суть интеграции в улучшении жизни народов РФ и Белоруссии, передает «Национальная служба новостей».
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