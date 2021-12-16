Врач рассказал, как пройдет постковидный синдром после «Омикрона»

17 декабря 2021 в 09:42 Размер текста - 17 +

Пока сложно предположить, как действительно будет проходить постковидный синдром после «Омикрона», предупредил Заурбек Шугушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пациенты, зараженные новым штаммом коронавируса «Омикрон», после выздоровления могут столкнуться с осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы. Такое предположение высказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара «РЖД-Медицина» Заурбек Шугушев. Он уточнил, что пока сложно предположить, как поведет себя «Омикрон» на практике. «Мы говорим про омикрон-штамм коронавируса — как он поведет себя на практике в России, пока неизвестно. Если мы экстраполируем данные, которые мы имеем по индийскому штамму, то уже доказано, что коронавирус поражает все органы и ткани. Зависит индивидуально от человека, но чаще всего бывают осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы», — цитирует Заурбека Шугушева «Радио Sputnik». Врач уточнил, что особенно опасны первые три недели после выздоровления. В это время могут появиться тромбозы, которые грозят инфарктном и инсультом. Помимо проблем с сердечно-сосудистой системой, пациентов, переболевших «Омикроном», могут ждать усталость, боль в суставах и головная боль. Некоторые из этих признаков могут сохраняться долгие месяцы, отметил Шугушев. Также многие пациенты жалуются на то, что у них не восстанавливается обоняние и вкус. Шугушев отметил, что по ключевым признакам «Омикрон» мало отличается от других вариантов коронавируса. Пока сложно предположить, как он поведет себя на практике, отметил врач. Шугушев выразил надежду, что «Омикрон» будет переноситься лучше, чем другие мутации коронавируса. Соответственно, постковидных осложнений при нем будет меньше. Новый штамм коронавируса обнаружили в конце ноября в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о высокой скорости распространения новой мутации COVID-19. Количество зараженных удваивается каждые два-три дня, передает телеканал 360. В ВОЗ ожидают, что смертность от коронавируса в мире из-за появления «Омикрона» возрастет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пациенты, зараженные новым штаммом коронавируса «Омикрон», после выздоровления могут столкнуться с осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы. Такое предположение высказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара «РЖД-Медицина» Заурбек Шугушев. Он уточнил, что пока сложно предположить, как поведет себя «Омикрон» на практике. «Мы говорим про омикрон-штамм коронавируса — как он поведет себя на практике в России, пока неизвестно. Если мы экстраполируем данные, которые мы имеем по индийскому штамму, то уже доказано, что коронавирус поражает все органы и ткани. Зависит индивидуально от человека, но чаще всего бывают осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы», — цитирует Заурбека Шугушева «Радио Sputnik». Врач уточнил, что особенно опасны первые три недели после выздоровления. В это время могут появиться тромбозы, которые грозят инфарктном и инсультом. Помимо проблем с сердечно-сосудистой системой, пациентов, переболевших «Омикроном», могут ждать усталость, боль в суставах и головная боль. Некоторые из этих признаков могут сохраняться долгие месяцы, отметил Шугушев. Также многие пациенты жалуются на то, что у них не восстанавливается обоняние и вкус. Шугушев отметил, что по ключевым признакам «Омикрон» мало отличается от других вариантов коронавируса. Пока сложно предположить, как он поведет себя на практике, отметил врач. Шугушев выразил надежду, что «Омикрон» будет переноситься лучше, чем другие мутации коронавируса. Соответственно, постковидных осложнений при нем будет меньше. Новый штамм коронавируса обнаружили в конце ноября в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о высокой скорости распространения новой мутации COVID-19. Количество зараженных удваивается каждые два-три дня, передает телеканал 360. В ВОЗ ожидают, что смертность от коронавируса в мире из-за появления «Омикрона» возрастет.