В «Векторе» раскрыли сроки сохранения «Омикрона» на поверхности

Ученые ГНЦ «Вектор» оценили способность омикрон-штамма коронавируса сохранятся на различных поверхностях. В ходе исследований выяснилось, что быстрее всего свою активность штамм теряет на керамических покрытиях.
«Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — сообщили РИА «Новости» в «Векторе». Для получения соответствующих данных сотрудники научного центра провели ряд экспериментов, в ходе которых определялась жизнеспособность «Омикрона» на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде.
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ быстрее находить «Омикрон» в организме человека. Научные сотрудники Университета Кейптауна (ЮАР) выяснили, что штамм «Омикрон» можно выявить быстрее, если взять мазок для ПЦР-теста из слюны, а не из носоглотки.
Ученые ГНЦ «Вектор» оценили способность омикрон-штамма коронавируса сохранятся на различных поверхностях. В ходе исследований выяснилось, что быстрее всего свою активность штамм теряет на керамических покрытиях. «Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — сообщили РИА «Новости» в «Векторе». Для получения соответствующих данных сотрудники научного центра провели ряд экспериментов, в ходе которых определялась жизнеспособность «Омикрона» на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде. Ранее сообщалось, что ученые нашли способ быстрее находить «Омикрон» в организме человека. Научные сотрудники Университета Кейптауна (ЮАР) выяснили, что штамм «Омикрон» можно выявить быстрее, если взять мазок для ПЦР-теста из слюны, а не из носоглотки.