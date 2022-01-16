16 января 2022

В «Векторе» раскрыли сроки сохранения «Омикрона» на поверхности

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На поверхности из керамики «Омикрон» теряет жизнеспособность в течение 24 часов, выяснили в «Векторе» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Ученые ГНЦ «Вектор» оценили способность омикрон-штамма коронавируса сохранятся на различных поверхностях. В ходе исследований выяснилось, что быстрее всего свою активность штамм теряет на керамических покрытиях.

«Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — сообщили РИА «Новости» в «Векторе». Для получения соответствующих данных сотрудники научного центра провели ряд экспериментов, в ходе которых определялась жизнеспособность «Омикрона» на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ быстрее находить «Омикрон» в организме человека. Научные сотрудники Университета Кейптауна (ЮАР) выяснили, что штамм «Омикрон» можно выявить быстрее, если взять мазок для ПЦР-теста из слюны, а не из носоглотки.

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Ученые ГНЦ «Вектор» оценили способность омикрон-штамма коронавируса сохранятся на различных поверхностях. В ходе исследований выяснилось, что быстрее всего свою активность штамм теряет на керамических покрытиях. «Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — сообщили РИА «Новости» в «Векторе». Для получения соответствующих данных сотрудники научного центра провели ряд экспериментов, в ходе которых определялась жизнеспособность «Омикрона» на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде. Ранее сообщалось, что ученые нашли способ быстрее находить «Омикрон» в организме человека. Научные сотрудники Университета Кейптауна (ЮАР) выяснили, что штамм «Омикрон» можно выявить быстрее, если взять мазок для ПЦР-теста из слюны, а не из носоглотки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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